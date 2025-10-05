विज्ञापन

बिग बॉस के इस हफ्ते के वीकएंड का वार एपिसोड से नाराज फैन्स, लगाई सलमान खान की क्लास

दर्शकों को उम्मीद थी कि वीकेंड का वार के दौरान सलमान अभिषेक को भड़काने के लिए अमाल और अभिषेक को उसकी आक्रामकता के लिए फटकार लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.

बिग बॉस के इस हफ्ते के वीकएंड का वार एपिसोड से नाराज फैन्स, लगाई सलमान खान की क्लास
सलमान खान पर लगे पक्षपात के आरोप
नई दिल्ली:

हर हफ्ते, दर्शक और घरवाले, दोनों ही सलमान खान के वीकएंड का वार का इंतजार करते हैं. उन्हें इंतजार रहता है कि सलमान सही और गलत मुद्दे उठाएंगे और फैसले करेंगे लेकिन इस वीकेंड का वार ने दर्शकों को इतना निराश किया है कि अब कई लोग होस्ट बदलने की मांग कर रहे हैं. इस हफ्ते सलमान से जिस सबसे बड़े मुद्दे पर बात करने की उम्मीद थी, वह था अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच का झगड़ा. यह बहस तब शुरू हुई जब अमाल ने कमेंट किया कि अशनूर "कुत्ते की तरह भौंकती है", इससे उनके दोस्त अभिषेक नाराज हो गए, जिन्होंने फिर तीखा रिएक्शन दिया. मामला तब और बढ़ गया जब अमाल अभिषेक के पास गए और अपना माथा अभिषेक के माथे से टकराया, जिससे अभिषेक ने एग्रेसिव रिएक्शन दिया और पूरी ताकत से उन्हें पीछे धकेल दिया. लड़ाई को और बिगड़ने से रोकने के लिए बाकी घरवालों को बीच-बचाव करना पड़ा.

दर्शकों को उम्मीद थी कि वीकेंड का वार के दौरान सलमान अभिषेक को भड़काने के लिए अमाल और अभिषेक को उसकी आक्रामकता के लिए फटकार लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. इसके बजाय, सलमान ने अमाल को क्लीन चिट दे दी और अभिषेक पर पहले हाथापाई करने का आरोप लगाया. उन्होंने बिग बॉस को फुटेज दिखाने का "आदेश" देने के लिए अशनूर को भी क्रिटिसाइज किया और उन्हें "घमंडी" कहा. इसके अलावा, उन्होंने अभिषेक को शहबाज को पलटू कहने और लड़ाई के दौरान शहबाज के फीडबैक का अमाल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भी फटकार लगाई.

इंटरनेट पर सलमान खान की लगी क्लास

इस सब से न केवल दर्शक निराश हुए, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि बिग बॉस अमाल को लेकर बायस्ड है. सोशल मीडिया पर "होस्ट बदलने" की मांगों की बाढ़ आ गई है. एक रेडिट यूजर ने सलमान के अभिषेक को फटकार लगाने का एक क्लिप शेयर किया, जबकि कई दूसरे लोगों ने होस्ट के "झूठ बोलने" और अमाल को लेकर बायस्ड होने को लेकर क्रिटिसाइज किया.

एक कमेंट में लिखा था, "अब तक का सबसे घटिया एपिसोड... अमाल को बदनाम करना और उस बेवकूफ तान्या को सपोर्ट करना. नेहल तान्या के बारे में बिल्कुल सही कह रही हैं. इसके अलावा, मुझे लगा था कि इस हफ्ते अशनूर घमंडी थीं, लेकिन अमाल का इस तरह सपोर्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं था! भयानक!!". एक ने तो यहां तक लिख दिया कि होस्ट के रिटायर होने का समय हो चुका है.

