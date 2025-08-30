विज्ञापन

Bigg Boss 19 Updates: शो में फिर हुई फरहाना की एंट्री, घर जाते ही बसीर अली पर बरसी, बोलीं- मुझसे दूर रहना
शो में फिर हुई फरहाना भट्ट एंट्री
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 अपना पहला हफ्ता पूरा करने जा रहा है. वीकेंड का वार एपिसोड से पहले ही घर में इतना हंगामा मच गया कि पहले कैप्टेंसी टास्क में घरवाले आपस में झगड़ पड़े. हालांकि, लंबे झगड़े के बाद बिग बॉस 19 को कुनिका सदानंद के रूप में उसे पहला कैप्टन मिल गया है. कैप्टेंसी टास्क में घरवालों के बीच ऐसा बवाल देखने को मिला कि पूछो मत. इसमें कुनिका ने जीशान कादरी को घेरा तो वहीं, फरहाना भट्ट की घर में वापसी को देख घरवाले भौचक्के रह गये. फरहाना ने घर में री-एंट्री लेते ही बसीर अली पर अपना पहला वार किया. क्योंकि बसीर ने ही फरहाना को अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट कहकर उसे बाहर का रास्ता दिखवाया था.

फरहाना और बसीर का झगड़ा
लेकिन फरहाना के घर में आने के बाद भी बसीर अली अभी भी अपनी उसी बात पर अड़े हैं कि फरहाना शो में आने लायक नहीं हैं. इधर, फरहाना भड़क उठती हैं और बसीर पर बरस पड़ती हैं. फरहाना ने बसीर से कह दिया है कि वह उसके पास भी ना भटके. अब घर में सबसे बड़ी दुश्मनी अगर किन्हीं दो कंटेस्टेंट के बीच है तो वो फरहाना और बसीर के बीच ही है.

कैप्टेंसी टास्क में बवाल
कैप्टेंसी टास्ट के दौरान कुनिका ने जीशन को जमकर लताड़ा, क्योंकि उसने घर की टाइल्स तोड़ दी है. इधर, तान्या मित्तल और अशनूर कौर में भी तीखी नोकझोंक हुईं, और बाद में दोनों दोस्त बन गई. तान्या फिर अशनूर को टाइल तोड़ने को कहती है, जिस पर जीशन गर्म हो जाते हैं. वहीं, अभिषेक बजाज टास्क के दौरान कुनिका की टाइल तोड़ने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन बसीर टाइल पर लेटकर उसे बचाते हैं, मामला गर्म हो जाता है और बात हाथापाई पर आ जाती है.

बसीर, अभिषेक पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगा देता है, इस पर नेहल भी बसीर को सपोर्ट करती है. बसीर और अभिषेक लड़ पड़ते हैं. वहीं, जीशान और अमाल मलिक इस पूरे नजारे का लुत्फ उठाते हैं. आखिर में कुनिका को घर का पहला कैप्टन घोषित कर दिया जाता है. बसीर इस पर नाराज है कि कुनिका को कैप्टन क्यों बनाया और रोने लगते हैं. अब घर की पूरी बागडोर कुनिका के हाथ में हैं और एक हफ्ते तक जिसे चाहे वह किसी भी कंटेस्टेंट को कोई भी काम दे सकती हैं.

