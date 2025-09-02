बिग बॉस-19: फरहाना भट्ट ने भोजपुरी सेंसेशन नीलम गिरी को कहा 'दो कौड़ी की औरत', कुनिका का भी माथा ठनका

बिग बॉस 19 का प्रीमियर अभी एक हफ्ते पहले ही हुआ है और कंटेस्टेंट्स अभी से अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. इस वीकेंड का वार में सलमान ने घरवालों को एक रियलिटी चेक दिया, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इसे काफी गंभीरता से लिया है. दूसरे हफ्ते की शुरुआत घर में बड़े झगड़ों के साथ हुई. इसकी शुरुआत फरहाना भट्ट और नीलम गिरी से हुई और आखिर में बसीर अली और नीलम गिरी के बीच हाथापाई हुई.

तान्या मित्तल और जीशान कादरी के बीच बहस

एपिसोड की शुरुआत दो कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस से हुई, जब स्क्रीनराइटर ने तान्या से स्मोकिंग एरिया साफ करने को कहा. तान्या ने सख्ती से मना करते हुए कहा, "मैं नहीं करूंगी." जब कुनिका ने बीच में टोका, तो उन्होंने उसे रोक दिया. बाद में, नीलम गिरी से बात करते हुए तान्या रो पड़ीं.

फरहाना भट्ट ने नीलम को 'दो पैसे की औरत' कहा

बाद में जीशान ने नीलम के कारण रोने के बाद, कुनिका सदानंद के लिए उनके सपोर्ट पर सवाल उठाया. इस बातचीत से दोनों के बीच बहस छिड़ गई और फरहाना बीच में ही बोल पड़ी, जिस पर नीलम बोली, "मैं तुमसे बात नहीं कर रही." यह बात फरहाना को नागवार गुजरी और वह उसके पास आकर बोली, "मां की चमची हो तुम. तुम्हें बोलने बोला है, बकवास करने नहीं. औकात में रहो समझी, दो पैसे की लड़की." नीलम फिर फरहाना की तरफ बढ़ी, चिल्लाने लगी और फूट-फूट कर रोने लगी. फिर कुनिका ने फरहाना से बहस की और उसे 'बकवास करने वाली' कहा, और उसे अपने परिवार पर हमला न करने की चेतावनी दी. उसने उसे डांटते हुए कहा, "मोह तोड़ दूंगी तेरा."

बसीर और फरहाना की खतरनाक लड़ाई

फरहाना की एक और बहस हुई इस बार बसीर अली के साथ. यह सब तब शुरू हुआ जब उसने उसे कुछ साफ करने के लिए कहा, और फरहाना ने मना कर दिया. बात तब बिगड़ गई जब बसीर ने फरहाना का सामान उसके बिस्तर से फेंक दिया और दोनों के बीच बहस हो गई. फरहाना ने भी बसीर का सामान फेंक दिया, जिसके बाद बसीर ने उसके गहने तोड़ दिए. फरहाना ने तो उसे 'बी-ग्रेड आदमी' तक कह दिया और उसकी दवाइयां भी फेंक दीं.

अशनूर नॉमिनेशन से सेफ

आखिरी में बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की कि कुनिका ने कप्तानी छोड़ दी है और अब यह इम्युनिटी किसी और को दी जाएगी. बसीर इस मौके के लिए होड़ लगा रहा था, तभी घरवालों ने अभिषेक बजाज और अशनूर कौर में से किसी एक को चुना. अशनूर को इम्युनिटी मिल गई और इस तरह वह नॉमिनेशन से सुरक्षित हो गईं.

