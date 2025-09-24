Bigg Boss 19: अभिषेक बजाज को तान्या मित्तल ने मारा ताना, क्या घर में होने वाला है नया हंगामा ?

'बिग बॉस 19' को शुरू हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है. इस शो में अब सभी कंटेस्टेंट का गेम खुलकर सामने आ रहा है. हाल ही में अमाल मलिक का असली चेहरा सबके सामने आया था. अब सभी कंटेस्टेंट ने नए कप्तान अभिषेक बजाज की कैप्टेंसी पर सवाल उठाए हैं. इसी बीच तान्या मित्तल ने उन्हें बहुत अच्छा एक्टर तक बता दिया है. 'बिग बॉस 19' का एक लेटेस्ट प्रोमो इंस्टाग्राम पर मेकर्स ने शेयर किया है. इसमें बिग बॉस अभिषेक बजाज की कैप्टेंसी पर कंटेस्टेंट की राय पूछते हैं. वीडियो में कुनिका सदानंद कहती दिख रही हैं कि वह अभिषेक की कप्तानी से खुश हैं. इसके बाद अशनूर कौर उनकी बात से सहमत होते हुए कहती हैं, "कई जो मुद्दे बन सकते थे, उनको अभिषेक ने वहीं सुलझा दियाय"

इसके बाद कंटेस्टेंट बसीर अली ने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि वह अशनूर, गौरव खन्ना और कुनिका की राय से सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा, “मुद्दों को उठते ही दबा देना कप्तानी नहीं है. वह घर के कप्तान बनने के काबिल नहीं है.”

इसके बाद तान्या मित्तल की बारी आती है. वह बिना किसी लाग-लपेट के अशनूर और अभिषेक पर निशाना साधते हुए कहती हैं, “मुझे लगा अशनूर की कप्तानी बहुत अच्छी थी, पर सात दिन अभिषेक ने बहुत अच्छी एक्टिंग की.” वहीं, अमाल मलिक ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि क्या करना है और क्या कहना है, जिस पर बशीर ने अभिषेक को 'कठपुतली कप्तान' कहा.

इस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि अधिकतर घरवालों को अभिषेक की कप्तानी पर विश्वास नहीं है. 'बिग बॉस' के घर में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, आवेज दरबार, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी जैसे कंटेस्टेंट बंद हैं.