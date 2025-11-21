बिग बॉस 19 में हुई तान्या मित्तल के भाई की एंट्री, छूए पैर और बताया बहन की बातों का सच 

बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल चर्चा में रही हैं. शो में एंट्री करते ही उन्होंने घरवालों के सामने कई दावे किए, जिसमें बॉडीगार्ड से लेकर किचन में लिफ्ट की बात भी कही गई. लेकिन अब फैमिली वीक में तान्या के भाई की एंट्री देखने को मिली, जिसके बाद घरवालों ने तान्या के भाई से सच जानने की कोशिश की. इतना ही नहीं मेकर्स द्वारा शेयर किए गए प्रोमो में बिग बॉस हाउस में एंट्री करते ही तान्या मित्तल के भाई उनके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं तान्या को इमोशनल होते हुए भी देखा जा सकता है.

प्रोमो की बात करें तो शो में एंट्री करने के बाद तान्या भाई को देखकर काफी इमोशनल होती हैं. इसके बाद तान्या भाई से घरवालों के बारे में पूछती हुईं नजर आती हैं. वहीं कुछ देर बाद अन्य घरवालों से बात करते हुए तान्या के भाई नजर आते हैं. प्रोमो देखने के बाद फैंस ने भी हार्ट इमोजी के जरिए रिएक्शन दिया है. जहां भाई-बहन की बॉन्डिंग की तारीफ फैंस ने की है. वहीं कुछ लोगों ने तान्या मित्तल को टीआरपी क्वीन का टैग दिया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रणीत मोरे ने तान्या के भाई से पूछा कि क्या उनके घर में किचन में लिफ्ट है? वहीं स्टैंडअप कॉमेडियन अमीरी पर भी सवाल करते हैं तो तान्या का भाई जवाब देते हुए कहता है, हमारी फैमिली, घर में कई लोग हैं, जिनको जरुरत है. ये सब नॉर्मल है क्योंकि 3-4 फ्लोर बनाएंगे तो लिफ्ट की जरुरत होती है. सभी ने लगाई हुई है.

इसके बाद तान्या भी अपने भाई से कहती हैं कि उन्होंने यह सब बताया तो लोगों ने रोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण मैं चुप हो गईं. इसके बाद प्रणीत भी यकीन नहीं मानते. जबकि तान्या के भाई कहते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है.