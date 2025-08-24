विज्ञापन

Bigg Boss 19 के लिए सलमान खान ने घटाई अपनी फीस, रकम सुन कहेंगे ये कम है तो ज्यादा कितनी होगी

टीवी का सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 जल्द ही शुरू होने जा रहा है. इस सीजन में भी सलमान सबका दिल जीतते नजर आएंगे. आइए आपको उनकी फीस बताते हैं.

Bigg Boss के लिए कितनी फीस ले रहे सलमान ?
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का फैंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये मोस्ट अवेटेड शोज में से एक है. सलमान खान का ये कंट्रोवर्शियल शो हर साल आता है और लोगों को खूब पसंद आता है. कंटेस्टेंट की लड़ाई, प्यार, गुस्सा सब देखने को मिलता है. बिग बॉस में लोगों के रियल चेहरे सामने आते हैं. सलमान खान एक बार फिर ये शो लेकर आ रहे हैं. बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त से हो रहा है. सलमान खान हर साल बिग बॉस होस्ट करने के लिए मोटी रकम लेते हैं. आइए आपको बताते हैं इस सीजन में सलमान खान बिग बॉस के लिए कितनी फीस लेने वाले हैं.

कितनी ले रहे हैं फीस
सलमान खान इन दिनों बिग बॉस 19 को होस्ट करने की फीस को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. सोर्स के मुताबिक सलमान खान इस सीजन से 120-150 करोड़ कमाने वाले हैं. वो बिग बॉस 19 को करीब 15 हफ्तों तक होस्ट करते नजर आएंगे. उनके वीकेंड के वार की फीस 8-10 करोड़ बताई जा रही है. इस बार बिग बॉस में कुछ अलग होने वाला है. शो का पहला टेलीकास्ट ओटीटी पर होगा और उसके बाद सेम टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा. जहां इस सीजन का बजट पिछले सीजन की तुलना में कम है, जिसका असर सलमान की फीस पर भी दिख रहा है.

बिग बॉस ओटीटी 2 के लिए थे इतने करोड़
रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने बिग बॉस ओटीटी 2 के लिए 96 करोड़ चार्ज किए थे. वहीं बिग बॉस 17 और 18 के लिए उन्होंने 200 और 250 करोड़ लिए थे. बिग बॉस 19 में और भी होस्ट आने वाले हैं इस वजह से सलमान खान की फीस को पहले से कम किया गया है.

5 महीने चलेगा शो
बिग बॉस इस बार 5 महीने चलने वाला है. जिसमें शुरुआत के तीन महीने सलमान खान होस्ट करेंगे उसके बाद फराह खान, करण जौहर और अनिल कपूर शो को होस्ट करते नजर आएंगे. इस साल शो का पहला फ्रेश एपिसोड जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगा. उसके डेढ़ घंटे बाद उसे टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा.

