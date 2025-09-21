विज्ञापन

सलमान और काजोल ने रीक्रिएट किया 'प्यार किया तो डरना क्या...' सॉन्ग बोलीं- पहले जैकेट और टीशर्ट उतार दो...

बिग बॉस 19 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है.  सलमान खान का शो दिनों दिन मजेदार होता जा रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
सलमान और काजोल ने रीक्रिएट किया 'प्यार किया तो डरना क्या...' सॉन्ग बोलीं- पहले जैकेट और टीशर्ट उतार दो...
सलमान और काजोल ने रीक्रिएट किया प्यार किया तो डरना क्या...
नई दिल्ली:

Big Boss 19: बिग बॉस 19 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है  फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है.  सलमान खान का शो दिनों दिन मजेदार होता जा रहा है. संडे को शो में  काजोल और जीशु सेनगुप्ता आएंगे. बिग बॉस 19 में दर्शकों को सबसे ज्यादा इंतजार वीकेंड का वार का होता है. दरअसल, सभी सलमान खान को देखने का इंतजार करते हैं. पिछले वीकेंड वह शो में नहीं दिखे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह फिल्म की शूट में व्यस्त थे. हालांकि अब वह लौट आए हैं. रविवार को शो में सेलिब्रिटी गेस्ट काजोल और जीशु सेनगुप्ता अपनी वेब सीरीज द ट्रायल 2 का प्रमोशन करने आ रहे हैं. यह 19 सितंबर को स्ट्रीम होगी. शो से जुड़ा प्रोमो वीडियो भी सामने आया है.

रविवार को बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में काजोल अपने को-स्टार जीशु सेनगुप्ता के साथ अपनी वेब सीरीज द ट्रायल 2 का प्रमोशन करने पहुंच रही हैं. दोनों का प्रोमो वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रोमो में आप देख सकते हैं कि जीशु, सलमान से कहते हैं- प्यार किया तो डरना क्या, एक बार रीक्रिएट हो जाए सर. काजोल तपाक से बीच में बोलती हैं- मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार मौका है, बस जैकेट और टी-शर्ट निकाल दो. इस पर सलमान कहते हैं- पहले हम वो करते हैं जो अजय करता है. काजोल जवाब देते हुए कहती हैं- क्या 1, 2, 3, 4? उनके इस जवाब पर जीशु और सलमान हंस पड़ते हैं. फिर दोनों मिलकर स्टेप करते हैं. 

बता दें कि रविवार को होने वाले वीकेंड का वार में कोई एक मेंबर घर से बेघर होने वाला है.कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रणित मोरे एविक्ट हो सकते हैं. हालांकि, एक अन्य रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि नेहल चुडासमा को सीक्रेट रूम में भेजा सकता है. फिलहाल बसीर अली, नेहल, प्रणित मोरे, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 19, Bigg Boss 19  news, Salman Khan Kajol, Salman Khan Kajol Video, Salman Khan Kajol News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com