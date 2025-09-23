Bigg Boss 19 Nominations: एक साथ नॉमिनेट होने वाली है इन दोस्तों की टोली, नेहल की वजह से बिगडे़गा खेल?

Nehal Chudasama Nominated Four Contestants: सलमान खान के साथ हुए वीकेंड का वार में हमने नेहल चुडासमा को बिग बॉस 19 से एलिमिनेट होते देखा. हालांकि वह पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुई हैं क्योंकि वह इस समय सीक्रेट रूम में हैं और बाकी सभी कंटेस्टेंट्स पर उनकी जानकारी के बिना नजर रख रही हैं. इससे पहले फरहाना भट्ट सीक्रेट रूम में गई थीं और गौरव खन्ना एक फैसले की मदद से उन्होंने शो में दोबारा एंट्री ली. यह देखा गया है कि सीक्रेट रूम में रहने से स्पेशल पावर मिलती हैं. फरहाना की तरह नेहल चुदासमा को भी ये शक्तियां मिलेंगी और वह बिग बॉस 19 में एक बड़ा बदलाव लाएंगी. जैसे ही नया हफ्ता शुरू होता है नॉमिनेशन टास्क शुरू हो जाता है और सभी कंटेस्टेंट्स सेफ रहने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन इस बार नेहल ही तय करेंगी कि कौन डेंजर जोन में जाएगा.

बिग बॉस 19 में इस हफ्ते कौन-कौन नॉमिनेट हैं?

इंडिया फोरम्स की रिपोर्ट की मानें तो इस हफ्ते एलिमिनेशन के लिए प्रणीत मोरे, अवेज दरबार, गौरव खन्ना, नीलम गिरी, अशनूर कौर और मृदुल तिवारी नॉमिनेट होंगे. रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस घरवालों को दो टीमों में बांटेंगे. शहबाज बदेशा एक टीम के लीडर होंगे जबकि प्रणीत मोरे दूसरी टीम के लीडर होंगे. कंटेस्टेंट इसे एंटरटेनमेंट के लिए एक टास्क समझेंगे लेकिन असल में यह एक नॉमिनेशन टास्क होगा जिसका फैसला सीक्रेट रूम से नेहल करेंगी. गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, अशनूर कौर और दूसरों को डेंजर जोन में डालने का फैसला नेहल का होगा.

यह हफ्ता दिलचस्प होगा क्योंकि ये छह कंटेस्टेंट सेफ रहने और ज्यादा से ज्यादा फुटेज हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे. घर वैसे भी टीमों में बंटा हुआ दिख रहा है, जिसमें बसीर अली, अमाल मलिक, जीशान कादरी, शहबाज बदेशा और दूसरे सितारे एक टीम का हिस्सा होंगे जबकि गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और दूसरे एक तरफ होंगे. नीलम गिरी, तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद और कुछ कंटेस्टेंट किसी गैंग का हिस्सा नहीं दिख रहे हैं.

पिछले वीकेंड के वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना और उनकी टीम को खेल में कम भागीदारी के लिए फटकार लगाई. अभिषेक बजाज के साथ 'फेक' दोस्ती के लिए अशनूर कौर को भी सुनाया गया. जैसे-जैसे इस नॉमिनेशन के साथ बाजी पलटेगी, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह खेल में क्या नया मोड़ लाएगा.