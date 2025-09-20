विज्ञापन

सलमान खान ने लगाई बिग बॉस कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी की क्लास, क्यों बोले ऐसे रहोगे तो फॉलोअर्स साथ छोड़ देंगे?

Bigg Boss 19 के वीकएंड के वार में मृदुल तिवारी की अच्छी क्लास लगने वाली है. सलमान खान उन्हें अलर्ट करते नजर आएंगे और साथ ही आइना भी दिखाएंगे.

Bigg Boss 19 में सलमान खान ने लगाई मृदुल तिवरी की क्लास
नई दिल्ली:

कंटेस्टेंट्स से लेकर दर्शकों तक, बिग बॉस के वीकेंड का वार एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि होस्ट सलमान खान कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस पर गौर कर सकें. पिछले हफ्ते, वह अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में बिजी होने के चलते शामिल नहीं हो पाए थे, और उनकी जगह फिल्म मेकर फराह खान आईं. लेकिन इस हफ्ते सलमान वापस आ गए हैं, जैसा कि बिग बॉस की टीम की तरफ से आए नए प्रोमो में देखा जा सकता है.

सलमान ने मृदुल को दिया वेकअप कॉल

जियो हॉटस्टार ने इंस्टाग्राम पर जो प्रोमो शेयर किया उसमें सलमान ने मृदुल के बारे में बात करते हुए कहा, "आप हमेशा किसी के छत्र छाया में चल रहे हो! प्लस वन की कैटेगरी में नजर आ रहे हो आप. कितने फॉलोअर्स हैं आपके?" मृदुल जवाब देते हैं कि उनके 35 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

'जब दिखाई नहीं दे रहे हो...'

सलमान कहते हैं, "आपको ऐसा लगता है कि चाहे मैं कुछ भी करूं या ना करूं इतने वोट तो आ ही जाएंगे. नहीं देगा कोई. अब यहां पे जब दिखायी नहीं दे रहे हो तो आपके फॉलोअर्स वक्त आने पर निश्चित तौर पर हाथ खड़ा कर देंगे." मैं आपको बताता हूं कि अब जब आप दिखाई नहीं देंगे तो समय आने पर आपके फॉलोअर भी पीछे हट जाएंगे!”

रियलिटी शो 24 अगस्त को "घरवालों की सरकार" (घर वालों की सरकार) की नई थीम के साथ शुरू हुआ. थीम में कहा गया है कि घर कंटेस्टेंट्स के फैसले से चलेगा और बिग बॉस इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. इस हफ्ते अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, नेहल चुदासमा और प्रणित मोरे को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया गया है.

Bigg Boss, Weekend Ka Vaar, Salman Khan, Mridul
