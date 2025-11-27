विज्ञापन

Bigg Boss 19 में अशनूर कौर ने तान्या मित्तल को जानबूझकर मारा? टास्क के दौरान हुई गर्मागर्मी

बिग बॉस बस अब खत्म होने वाला है और इसके साथ ही ये सीजन धीरे धीरे इंटेंस होता जा रहा है. इस बीच नया हंगामा देखने को मिला.

क्या है अशनूर कौर और तान्या मित्तल का पंगा?
नई दिल्ली:

‘बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले अब बस कुछ ही दिन दूर है. 7 दिसंबर को विजेता का नाम सामने आएगा, लेकिन उससे पहले घर के अंदर तूफान मचा हुआ है. तान्या मित्तल और अशनूर कौर के बीच हुई झड़प ने पूरे सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया है. सवाल एक ही है – क्या अशनूर ने सचमुच जान-बूझकर तान्या को चोट पहुंचाई? घटना उस समय हुई जब ‘टिकट टू फिनाले' टास्क का दूसरा राउंड चल रहा था. इस राउंड में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अशनूर कौर और प्रणित मोरे पहुंचे थे. टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स को अपने कंधे पर भारी लकड़ी का फट्टा रखकर आगे बढ़ना था. तख्ते के साथ पानी से भरे कटोरे भी जुड़े हुए थे, जिन्हें गिरने नहीं देना था.

प्रोमो में साफ दिख रहा है कि अशनूर फट्टा संभालने की पूरी कोशिश कर रही थीं. इसी बीच तान्या मित्तल पास आईं और फट्टे से जुड़े पानी के कटोरे को हिलाने-गिराने की कोशिश करने लगीं. अशनूर ने तेजी से फट्टा नीचे पटका ताकि वो खुद संभल सकें, लेकिन इसी दौरान वो तान्या की ओर जा गिरा और उन्हें हल्की चोट लगी.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दो ग्रुप बन गए. एक पक्ष ने अशनूर पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर तान्या को मारा. लेकिन अब उसी क्लिप का स्लो-मोशन वर्जन वायरल हो रहा है, जिसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अशनूर जानबूझकर कुछ नहीं कर रही थीं. वो सिर्फ टास्क पूरा करने और अपना बैलेंस बचाने की कोशिश कर रही थीं. फट्टा फेंकते वक्त उनका ध्यान तान्या पर बिल्कुल नहीं था.

प्रोमो में तान्या, अशनूर से कहती सुनाई दे रही हैं, “तुमने मुझे मारा और सॉरी तक नहीं कहा.” जवाब में अशनूर ने कहा, “लोगों को झूठ मत बताओ और नैरेटिव मत बनाओ.” इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस होती है और बात इज्जत-अनइज्जत तक पहुंच जाती है.

फिलहाल घर में आठ कंटेस्टेंट बचे हैं. गौरव खन्ना टिकट टू फिनाले टास्क जीतकर पहले ही फिनाले में जगह बना चुके हैं. बाकी सात – फरहाना भट्ट, अमल मलिक, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे, अशनूर कौर, शाहबाज बदेशा और मालती चाहर – खिताब के लिए जोर-शोर से जंग लड़ रहे हैं.

स्लो-मोशन वीडियो देखने के बाद ज्यादातर दर्शक अब यही मान रहे हैं कि यह महज एक एक्सिडेंट था, कोई सोची-समझी साजिश नहीं. फिर भी इस विवाद ने दोनों कंटेस्टेंट्स की फैन फॉलोइंग को दो हिस्सों में बांट दिया है. देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में बिग बॉस इस मामले पर क्या एक्शन लेते हैं.

