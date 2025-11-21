क्रिकेटर दीपक चाहर की 'बिग बॉस 19' के घर में एंट्री, बहन मालती से लेते दिए बदला, बोले- मैं यहां सिर्फ एक मकसद से आया हूं...

चैनल ने इंस्टाग्राम पर एक नया प्रोमो शेयर किया, जिसका कैप्शन था: “दीपक चाहर ने आते ही खोली मालती की पोल. भाई-बहन के यह किस्से सुनकर ब्राइट हुआ घर का माहौल. देखो #BiggBoss19 का नया एपिसोड, हर रोज़ रात 9 बजे #JioHotstar पर और 10:30 बजे @colorstv पर.” प्रोमो की शुरुआत मालती के गार्डन एरिया में खर्राटे लेने से होती है, तभी उसका भाई दीपक उसे जगाने आता है. वह चौंक जाती है क्योंकि वह उसे अपने ठीक सामने खड़ा पाती है. घर में कदम रखते ही दीपक ने कहा, “मैं यहां सिर्फ़ एक मकसद से आया हूं. मेरी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में मेरे लिए एक भी रोटी नहीं बनाई. अगर आज वह आखिरकार रोटी बनाएगी, तो मैं उसे खाकर चला जाऊंगा.” मालती का रिएक्शन तुरंत आया. “वह कितना झूठा है!” उसने जवाब दिया, हंसी और घर में ठहाके गूंज उठे.

शहबाज़ बादशाह ने माहौल में हलचल मचा दी और दीपक से पूछा कि क्या वह चाहेंगे कि जब वह आस-पास हों तो मालती कोई और काम संभाले. इस बीच, अशनूर कौर ने उनके लिए एक गिलास पानी लाकर थोड़ी मेहमाननवाज़ी करने की कोशिश की. यह मज़ेदार ड्रामा देखकर गौरव खन्ना ने कहा, “मुझे लगता है कि मालती सोच रही है कि घर से कोई यहां आया भी क्यों.”

बता दें कि यह शो बिग ब्रदर के डच फ़ॉर्मेट पर आधारित है. बिग बॉस का पहला प्रीमियर 3 नवंबर, 2006 को हुआ था. इस शो ने अठारह सीज़न और तीन OTT सीज़न पूरे कर लिए हैं.

मृदुल तिवारी लेटेस्ट कंटेस्टेंट हैं, जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. शो में अभी तान्या, फ़रहाना, अशनूर कौर, कुनिका, गौरव खन्ना, शहबाज़ बादशाह, मालती चाहर, प्रणित मोरे और अमाल मलिक हैं. पहले सीज़न को अरशद वारसी ने होस्ट किया था, उसके बाद दूसरे सीज़न में शिल्पा शेट्टी और तीसरे में अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था. फ़राह खान ने हल्ला बोल सीज़न को लीड किया था, जबकि संजय दत्त ने सलमान खान के साथ पांचवें सीज़न को को-होस्ट किया था. सीज़न 4 से सलमान खान ने शो के मेन होस्ट के तौर पर कमान संभाली है. इस हफ़्ते नॉमिनेटेड नामों में तान्या, फ़रहाना, अशनूर, कुनिका, गौरव, मालती, प्रणित और अमाल शामिल हैं.