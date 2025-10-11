सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई बिग बॉस फेम ये एक्ट्रेस, पोस्ट में बताई हेल्थ अपडेट

मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 18 फेम श्रुतिका अर्जुन ने अपने एक नये पोस्ट से अपनें फैंस को चिंता में डाल दिया है. पूर्व एक्ट्रेस श्रुतिका बीमार हैं और अस्पताल से एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है. इस पोस्ट के आने के बाद लोग और सेलेब्स उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं. पोस्ट में पूर्व एक्ट्रेस ने बताया कि वह बीते साल बिग बॉस 18 के घर में अपने शानदार पलों को जी रही थीं. अब उन्हें अपने नई तस्वीरों में डॉक्टर की एक टीम के बीच घिरा देखा जा रहा है. पूर्व एक्ट्रेस ने इस सहमा देने वाले पल को 'जिंदगी बदल देने वाला अनुभव' बताया है.



श्रुतिका ने शेयर किया सर्जरी का अनुभव



दरअसल, श्रुतिका ने अपनी सर्जरी के बाद यह पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने यह पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह एक नर्स के सहारे चलती दिख रही हैं. अपने पोस्ट में श्रुतिका ने लिखा है, 'एक साल, दो दुनिया, एक दिल जो कृतज्ञता से भरा हुआ है, आज से ठीक एक साल पहले, इसी दिन, मैं बिग बॉस के घर में एन्जॉय कर रही थी, एक ऐसा सफर था, जिसने मेरे धैर्य और ताकत की भरपूर परीक्षा ली, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन आज की मेरी यह दुनिया पिछली दुनिया से बिल्कुल अलग, जिसमें रोशनियां, कैमरे, डॉक्टर, नर्स और इलाज है, एक बड़ी सर्जरी से शुरू हुआ सफर जीवन बदल देने वाले मोड़ पर पहुंचा, इसने मुझे विश्वास दिया'.



श्रुतिका ने डॉक्टर का किया धन्यवाद



पूर्व एक्ट्रेस ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर आगे लिखा है, 'मेरी कठिन सर्जरी, लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी से इसे कर डाला'. श्रुतिका ने बताया कि उनकी इस सर्जरी के बारे में बस कुछ ही लोगों के पता है. वो लिखती हैं, 'मैं सबके बीच चुपचाप काम करती रही, इस समस्या को अकेले ढोती रही, जिसके बारे में मेरा ईश्वर और करीबी लोग ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे खुश रहने, काम करने और बिना किसी को बताए आगे बढ़ने के लिए कहा और मुझे समय-समय पर नई ऊर्जा और ताकत देते रहे'. बता दें, 37 साल की श्रुतिका ने साउथ सिनेमा में काम किया है. पिछली बार उन्हें फिल्म वाथी में देखा गया था. इसके अलावा उन्होने श्री (2002), एल्बम (2002) और नाला दमयंती (2003) जैसी फिल्मों में काम किया है.



