भारती सिंह ने शेयर की मेटर्निटी फोटोशूट की फोटो, ब्लू ड्रेस में बेबी बंप के साथ पोज करती दिखीं कॉमेडी क्वीन

कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने मेटर्निटी फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं. ब्लू फ्लोरल ड्रेस में भारती बेहद खूबसूरत लग रही हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए भारती ने लिखा, दूसरा बेबी लिंबाचिया जल्द आ रहा है. बता दें कि भारती सिंह लंबे समय से दूसरे बच्चे को लेकर बातें कर रही थीं. उनकी ख्वाहिश है कि दूसरा बच्चा एक बेटी हो. अब भगवान की क्या मर्जी है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा लेकिन भारती हमेशा बेटी की इच्छा जताती आई हैं. यहां तक कि बच्चे के लिए शॉपिंग भी उन्होंने कुछ इसी तरह की, की जो जेंडर न्यूट्रल हो. भारती ने खुद ये बात विदेश में शॉपिंग करते हुए अपने व्लॉग में बताई थी.

ट्रिप पर अनाउंस की थी सेकेंड प्रेगनेंसी

भारती सिंह ने इस प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट को खास बनाने के लिए एक ट्रिप प्लान की थी. स्विट्जरलैंड की इसी ट्रिप पर भारती और हर्ष ने बताया था कि गोला बड़ा भाई बनने वाला है. अब भारती को इस मेटर्निटी फोटोशूट पर दोस्तों और फैन्स का खूब प्यार मिल रहा है. रुबीना दिलैक. अली गोनी, ईशा सिंह, कृष्णा मुखर्जी, निमृत आहलूवालिया समेत तमाम दोस्तों ने बधाई दी और फैन्स भी उन्हें अपना खास खयाल रखने की सलाह दे रहे हैं.

वर्कफ्रंट पर बात करें तो भारती फिलहाल कलर्स चैनल के शो लाफ्टर शेफ को होस्ट कर रही हैं. इस शो का ये तीसरा सीजन है जब भारती होस्ट के तौर पर शेफ हरपाल सिंह सोखी के साथ नजर आ रही हैं. प्रेगनेंसी के दौरान पूरी टीम उनका खूब खयाल रखती नजर आती है.