विज्ञापन

प्रेग्नेंट भारती सिंह के सिर चढ़ा ये ट्रेंडिग गाना, वीडियो शेयर कर लिखा-मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा...

प्रेग्नेंट भारती सिंह ने शहनाज गिल की अपकमिंग फिल्म 'इक्क कुड़ी' के लेटेस्ट गाना खांड लगती है पर वीडियो शेयर किया है. 

Read Time: 1 min
Share
प्रेग्नेंट भारती सिंह के सिर चढ़ा ये ट्रेंडिग गाना, वीडियो शेयर कर लिखा-मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा...
शहनाज गिल के गाने पर भारती सिंह ने शेयर किया वीडियो
नई दिल्ली:

मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में हैं. रविवार को उन्होंने एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में वह शहनाज गिल की अपकमिंग फिल्म के गाने 'इक्क कुड़ी' पर डांस कर रही हैं. भारती ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वह 'खांड लगती' गाने पर ठुमके लगाती नजर आईं. इस वीडियो के साथ भारती ने लिखा, "यह गाना इन दिनों मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा." यह गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और कई लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं. 'खांड लगती' को जैस्मीन सैनडल्स ने गाया है, जबकि इसके बोल और संगीत विक्की संदू ने तैयार किए हैं. यह गाना शहनाज गिल की आगामी पंजाबी फिल्म 'इक्क कुड़ी' का हिस्सा है.

'इक्क कुड़ी' एक महिला-केंद्रित पंजाबी फिल्म है, जो एक युवा लड़की की शादी से जुड़ी चुनौतियों और सामाजिक दबावों की कहानी को दर्शाती है. फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें शहनाज गिल के किरदार को दो पीढ़ियों के बीच शादी के सपनों और डर का सामना करते दिखाया गया है. ट्रेलर में हास्य, भावनाओं और ड्रामे का शानदार मिश्रण देखने को मिल रहा है. 

फिल्म का निर्देशन और कहानी अमरजीत सोरन की है. खास बात यह है कि शहनाज गिल इस फिल्म के जरिए बतौर निर्माता अपनी नई पारी शुरू कर रही हैं. फिल्म में शहनाज के साथ निर्मल ऋषि, हर्बी संघा और उदयबीर संधू जैसे सितारे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखेंगे. पहले 'इक्क कुड़ी' 13 जून को रिलीज होने वाली थी. बाद में इसे 19 सितंबर और अब 31 अक्टूबर को रिलीज करने का फैसला किया गया.

'खांड लगती' गाने की लोकप्रियता और फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों में जबरदस्त उत्साह पैदा किया है. शहनाज के प्रशंसक इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि यह उनकी अभिनय और निर्माण की प्रतिभा को एक साथ पेश करेगी. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bharti Singh, Bharti Singh Video, Bharti Singh Pregnancy, Bharti Singh Instagram, Shehnaaz Gill
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com