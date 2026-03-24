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'धुरंधर' के जमील जमाली का 32 साल पुराना सीरियल, जो 90s में दूरदर्शन पर हुआ सुपरहिट, इसी की देखकर बना 'भाबीजी घर पर हैं'

भाबीजी घर पर है का निर्माण 90 के दशक में आए पॉपुलर दूरदर्शन शो में से एक हैं, जिसमें राकेश बेदी ने अपने किरदार से फैंस का दिल जीत लिया था. 

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'धुरंधर' के जमील जमाली का 32 साल पुराना सीरियल, जो 90s में दूरदर्शन पर हुआ सुपरहिट, इसी की देखकर बना 'भाबीजी घर पर हैं'
दूरदर्शन पर हिट है राकेश बेदी का 90 के दशक का ये शो
नई दिल्ली:

आदित्य धर की धुरंधर के बाद धुरंधर 2 में जमील जमाली के किरदार में राकेश बेदी की खूब तारीफ हो रही है. फैंस ही नहीं सेलेब्स भी उन्हें असली धुरंधर कहते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन राकेश बेदी बॉलीवुड का वो नाम हैं, जो आज नहीं बल्कि 70 के दशक से फिल्मी दुनिया ही नहीं बल्कि टीवी का भी जाना माना हैं, जिन्होंने दूरदर्शन पर कई हिट शोज में से काम किया. इन्हीं में से 90 के दशक का एक शो था, जो पिछले कई सालों से टीवी के टॉप कॉमेडी शो भाबीजी घर पर है से इंस्पायर्ड है. हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के पॉपुलर शो श्रीमान श्रीमती का. 

90s में पॉपुलर था श्रीमान श्रीमती 

1994 में आया श्रीधर क्षीरसागर द्वारा निर्देशित राकेश बेदी ने इस शो में दिलरुबा जरनैल सिंह खुराना की भूमिका निभाई थी, जो अपनी पत्नी प्रेमा शालिनी (अर्चना पूरन सिंह) से थोड़ा डरकर रहता था और स्वभाव में काफी सिंपल था.  शो में केशव कुलकर्णी (जतिन कनकिया) के साथ उनकी जुगलबंदी काफी पसंद की गई. दरअसल, केशव उनकी पत्नी प्रेमा पर डोरे डालते थे, वहीं दिलरुबा को केशव की पत्नी कोकी (रीमा लागू) बहुत पसंद थीं, जिन्हें वह प्यार से 'कोकी जी' बुलाते थे. 

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श्रीमान श्रीमती की कहानी 

श्रीमान श्रीमती का ही वर्जन भाबीजी घर पर है, जिसमें दो पड़ोसी परिवारों के इर्द-गिर्द घूमता था. केशव कुलकर्णी एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति है, जबकि उनके पड़ोसी दिलरुबा खुराना एक फिल्म स्टार (प्रेमा शालिनी) के पति थे. दोनों ही एक-दूसरे की पत्नियों से प्रभावित थे, जिससे ऐसी परिस्थितियां पैदा होती थीं जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देती थीं.  राकेश बेदी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआत में वह इस किरदार को करने में थोड़ा हिचक रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इसे अपनी स्पेशल टैलेंट में निभाया, तो यह उनके करियर का सबसे यादगार रोल बन गया. 

जमील जमाली के किरदार में नजर आ रहे राकेश बेदी

राकेश बेदी इन दिनों धुरंधर 2 में जमील जमाली के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है. वहीं धुरंधर में अक्षय खन्ना के बाद धुरंधर 2 में उनके रोल की काफी तारीफ हो रही है. 

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