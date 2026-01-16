खूबसूरत स्माइल वाली इस एक्ट्रेस को कहते थे टीवी की दूसरी माधुरी दीक्षित, अस्तित्व से हुई फेमस, 22 साल बाद दिखने लगी ऐसी

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस निकी वालिया (Niki Walia) कभी छोटे पर्दे का जाना-पहचाना नाम हुआ करती थीं. एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. निकी को खासतौर पर बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित से मिलते-जुलते चेहरे के लिए जाना जाता था. कई फैंस तो उन्हें माधुरी दीक्षित की हमशक्ल तक कह देते थे. जब एक बार इस तुलना को लेकर उनसे सवाल किया गया था, तब निकी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि उन्हें माधुरी से तुलना होना तारीफ जैसा लगता है. उन्होंने यह भी कहा था कि कई बार लोग कहते हैं कि वह माधुरी से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं.
निकी वालिया ने अपने करियर में कई पॉपुलर टीवी शोज में काम किया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान ‘अस्तित्व: एक प्रेम कहानी' से मिली. इस शो में उन्होंने डॉ. सिमरन का दमदार किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. यह सीरियल साल 2002 में शुरू हुआ था और 2006 तक टीवी पर छाया रहा. उस दौर में निकी टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थीं.
हालांकि समय के साथ निकी वालिया इंडस्ट्री से दूर होती चली गईं. आज वह टीवी और फिल्मों में कम ही नजर आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में निकी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस हैरान रह गए हैं. इन तस्वीरों में निकी पहले से काफी बदली-बदली नजर आ रही हैं, जिस वजह से कई लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए.
एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, “आप तो पहचान में ही नहीं आ रहीं मैम”, वहीं दूसरे यूजर ने कहा, “आप ही तो माधुरी दीक्षित की हमशक्ल कहलाती थीं, आज भी बिल्कुल वैसी ही लगती हैं.” एक अन्य फैन ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, “आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं.” भले ही निकी वालिया अब ग्लैमर वर्ल्ड से दूर हों, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग आज भी बरकरार है. टीवी की यह ‘माधुरी दीक्षित' आज भले ही लाइमलाइट में न हों, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें आते ही चर्चा का विषय बन जाती हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं