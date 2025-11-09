वही चेहरा, वही आंखें, और वही स्माइल, 90s में छोटी माधुरी दीक्षित कही जाती थी यह एक्ट्रेस, अनिल- शाहरुख के साथ किया काम

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित को भला कौन नहीं जानता. उनकी मुस्कान, डांस और अदाकारी ने करोड़ों लोगों का दिल जीता है. आज भी उनकी झलक लोगों को दीवाना बना देती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी महिला भी हैं जिन्हें देखकर लोग एक पल के लिए माधुरी समझ बैठते हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं निकी वालिया की, जो हूबहू माधुरी दीक्षित जैसी दिखती हैं. उनके नैन-नक्श, एक्सप्रेशन और हेयरस्टाइल इतने मिलते-जुलते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें माधुरी दीक्षित की हमशक्ल कहकर बुलाने लगे थे.

निकी वालिया का ग्लैमरस सफर

निकी वालिया सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक टैलेंटेड अभिनेत्री भी हैं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अनिल कपूर की फिल्म ‘मिस्टर आजाद' से की थी. इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान के साथ ‘यस बॉस' जैसी सुपरहिट फिल्म में भी काम किया. फिल्मों के अलावा निकी टीवी की दुनिया में भी एक्टिव रहीं और कई मशहूर सीरियल्स में अपनी अदाकारी से पहचान बनाई. 90 के दशक में उनकी अदाएं और मुस्कान इतनी मशहूर थीं कि लोग उन्हें प्यार से ‘छोटी माधुरी दीक्षित' कहकर पुकारते थे.

प्रोड्यूसर को दिया था करारा जवाब

निकी अनेजा ने साल 1994 में आई फिल्म ‘मिस्टर आजाद से डेब्यू किया. फिल्म में उस दौर के सुपरस्टारअनिल कपूर लीड रोल में नजर आए थे. निकी ने बताया था कि फिल्मों में काम करने के दौरान उन्हें लगा कि एक महिला के तौर पर उन्हें वस्तु के तौर पर देखा जा रहा है. इस फिल्म के सेट पहलाज निहलानी ने उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डिनर करने को कहा था. उन्होंने उन डिनर पर आपत्ति जताई, तो निहलानी ने उनसे कहा, “पिक्चर नहीं बेचना है क्या?. इसके बाद मैंने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था.'

5 दिन शूटिंग करके ठुकरा दी शाहरुख खान की फिल्म

निक्की ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने ये फिल्म तो कर ली. लेकिन उसके बाद उन्हें शाहरुख खान के साथ यस बॉस करने का चांस मिला. लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके पिता की मौत हो गईं थी.

फिर वह प्रोड्यूसर के पास गईं और उन्हें उनका पैसा लौटा दिए. बाद में वह शादी करके यूके में शिफ्ट हो गई हैं.