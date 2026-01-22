Basant Panchmi 2026: बसंत पंचमी के मौके पर स्टार प्लस कुछ खास करने वाला है, नया प्रोमो देख सवाल कर रहे लोग

स्टार प्लस, इंडिया के लीडिंग GEC चैनलों में से एक है, जो लगातार टीवी पर नए, फ्रेश और सोचने पर मजबूर करने वाले कंटेंट लेकर आता रहा है. सालों में इस चैनल ने ऐसे यादगार किरदार दिए हैं, जो ऑडियंस के दिलों में बस गए और उनसे गहरा इमोशनल कनेक्शन बना पाए. क्रिएटिव बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने के लिए पहचाना जाने वाला स्टार प्लस हर शो के साथ कुछ नया और एक्साइटिंग पेश करता है, जिससे दर्शक जुड़े रहते हैं और पूरी तरह से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं.

आने वाला है स्टार प्लस का स्पेशल एपिसोड

स्टार प्लस त्योहारों को मनाने के अपने खास तरीके के लिए जाना जाता है. स्पेशल एपिसोड्स और अनोखे इवेंट्स के जरिए चैनल हर फेस्टिव मौके को ऑडियंस के लिए यादगार बना देता है और उन्हें अपने पसंदीदा शोज से जोड़े रखता है. बसंत पंचमी जैसे शुभ त्योहार से पहले स्टार प्लस ने एक दिलचस्प प्रोमो लॉन्च कर फिर से इंटरनेट पर हलचल मचा दी है.

लेटेस्ट प्रोमो में स्टार प्लस की फेमस बहुएं एक साथ एक ही फ्रेम में नजर आती हैं. इसकी शुरुआत वीडियो कॉल से होती है, जहां सभी बहुएं जुड़ी दिखती हैं और किसी सीक्रेट प्लान की तरफ इशारा करती हैं. साईली पूछती है कि प्लान के लिए सब कुछ रेडी है या नहीं, जिस पर अंजलि, अभिरा, वृंदा, दीपा और झनक जवाब देती हैं कि सब तैयार है और सब सेट है. उनकी बातचीत से साफ झलकता है कि पर्दे के पीछे कुछ खास होने वाला है.

बसंत पंचमी स्पेशल एपिसोड के फैन्स एक्साइटेड

प्रोमो के आखिर में साईली सभी को शुक्रवार, बसंत पंचमी के दिन अपने घर मिलने के लिए कहती है, और यही बात ऑडियंस की एक्साइटमेंट बढ़ा देती है. आखिर ये सब क्या प्लान कर रहे हैं? ये सीक्रेट किस बारे में है? कोई सेलिब्रेशन, कोई सरप्राइज या फिर स्टार प्लस कुछ और बड़ा खुलासा करने वाला है?

बसंत पंचमी नजदीक है और स्टार प्लस की फेवरेट बहुओं का साथ आना लोगों के बीच खूब चर्चा में है. इस प्रोमो ने फैन्स की जिज्ञासा और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ा दी हैं और संकेत दे रहा है कि कोई बड़ा और खास सरप्राइज आने वाला है. अब शुक्रवार को क्या खुलासा होगा, यह देखने के लिए ऑडियंस जरूर ट्यून इन करना चाहेगी. इस शुक्रवार सिर्फ स्टार प्लस पर रात 8:30 बजे जरूर देखें!