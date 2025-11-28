प्रत्युषा की मौत के 9 साल बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने तोड़ी चुप्पी, किए ऐसे खुलासे चौंके फैंस, बोले- वह जिंदा थी...

हिंदी टीवी दुनिया की जानी-मानी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी की मौत को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उनसे जुड़ी बातें आज भी लोगों के दिल में सवाल छोड़ जाती हैं. ‘बालिका वधू' में आनंदी का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं प्रत्युषा 2016 में अचानक इस दुनिया से चली गईं. उनकी मौत ने पूरे इंडस्ट्री को हिला दिया था. अब सालों बाद उनके एक्स-बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ने उस डरावने दिन के बारे में चौंकाने वाला बयान दिया है. क्या कहा है राहुल राज सिंह ने चलिए आपको बताते हैं.

एक इंटरव्यू में राहुल ने बताया कि वे प्रत्युषा के घर सबसे पहले पहुंचे थे. उनके मुताबिक उन्होंने घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. तब एक लॉकस्मिथ की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश की गई. जैसे ही गेट खुला, राहुल की नजर ऊपर गई और उन्होंने प्रत्युषा को काले ड्रेस में फंदे से लटका देखा. राहुल के अनुसार, "मैंने हिम्मत करके उसे नीचे उतारा और अस्पताल ले गया. रास्ते में वह सांस ले रही थी. मैंने CPR भी दिया, लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा सके".

राहुल के दावे: परिवार की दिक्कतों ने तोड़ दिया था प्रत्युषा को

उन्होंने अपनी और प्रत्युषा की आखिरी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि वह मानसिक रूप से काफी परेशान थीं. राहुल ने दावा किया कि एक्ट्रेस अपने परिवार से तनाव में रहती थीं. उनका कहना था कि प्रत्युषा के पिता उन्हें गाली देते थे और उनकी कमाई शराब में खर्च कर देते थे, जिससे वह बेहद टूट चुकी थीं. राहुल ने कहा, "वह अक्सर दुखी रहती थी. कहती थी कि काम मैं कर रही हूं और पैसे कोई और उड़ा रहा है. यह किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देता है".

'सबने मुझे ही दोषी ठहरा दिया'- राहुल

राहुल का कहना है कि प्रत्युषा की मौत के बाद लोग सीधे उन पर टूट पड़े. उन पर हत्या के आरोप लगे, उन्हें अंतिम संस्कार तक में जाने नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि आज भी कुछ लोग उन्हें ‘हत्यारा' कहकर बुलाते हैं, जबकि वह खुद भी इस घटना से उबर नहीं पाए. राहुल ने कहा, "मैं अपनी ही गर्लफ्रेंड को क्यों मारता? लेकिन लोगों ने जितना गलत सोचा, उससे जांच भी प्रभावित हुई".