तान्या मित्तल की मिमिक्री करती दिखीं अशनूर कौर, हंस हंसकर लोटपोट हुए घरवाले, लोग बोले- बेस्ट रोस्ट

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में अशनूर कौर ने तान्या मित्तल की मिमिक्री कर घरवालों को ही नहीं दर्शकों को भी लोटपोट किया.

तान्या मित्तल की मिमिक्री करती दिखीं अशनूर कौर, हंस हंसकर लोटपोट हुए घरवाले, लोग बोले- बेस्ट रोस्ट
अशनूर कौर ने तान्या मित्तल की एक्टिंग की
बिग बॉस 19 के घर में हमेशा दर्शकों को मनोरंजन, ड्रामा और हंसी का भरपूर मजा मिलता है. गुरुवार के एपिसोड में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला सेगमेंट अशनूर कौर का था, जिसमें वह घर की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की मिमिक्री करती नजर आईं. अशनूर ने तान्या के हाव-भाव, उनकी बातचीत करने के अंदाज और छोटे-छोटे इशारों को इतनी बारीकी से कॉपी किया है कि घर में मौजूद सभी लोग हंसी नहीं रोक पाए. मेन एपिसोड से पहले जियो हॉटस्टार के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर इस मजेदार सेगमेंट का वीडियो भी शेयर किया गया था, जिसे देख पैंस ने रिएक्शन दिया और इसे बेस्ट बताया.

जियो हॉटस्टार पर जारी प्रोमो में अशनूर सबसे पहले घरवालों के पास जाती हैं और हर किसी को इलायची वाला पानी और चाय परोसती हैं. वह तान्या की खराब इंग्लिश का भी मजाक बनाते हुए कहती हैं, ''मुझे स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन मैं वो शब्द यूज करूंगी.'' इसके बाद वह अमाल के पास इलायची चाय लेकर जाती हैं.

अशनूर को तान्या के अंदाज में देख अमाल उठकर वहां से भागने लगता है. अशनूर उनके पीछे-पीछे दौड़ती है और पास बैठकर कहानी सुनाने लगती है. इस दौरान वह कहती है, ''एक था राजा, एक थी रानी.'' अशनूर को बीच में टोकते हुए अमाल कहता है, ''दोनों मर गए, खत्म कहानी.'' इसके बाद तान्या की मिमिक्री करते हुए अशनूर कहती है कि हर बार नेगेटिव नहीं सोचते. ये देख घरवाले हंसी से लोटपोट हो जाते हैं.

गौरतलब है कि इस बार कैप्टनसी अमाल मलिक के नाम हुई है, जिसके बाद घर में काफी उथल पुथल देखने को मिलने वाली है. जहां अमाल और तान्या की दोस्ती में दरार आती दिखेगी तो वहीं फैंस को प्रणीत मोरे की घर में एंट्री देखने को मिलने वाली है, जिसे लेकर फैंस एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

