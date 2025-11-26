अशनूर कौर के पापा ने नहीं छूने दिए थे तान्या मित्तल को पैर, लोगों ने जताई नाराजगी, लेकिन असली वजह आई सामने

पिछले हफ्ते बिग बॉस का फैमिली वीक जैसे ही शुरू हुआ, घर में खुशी की लहर दौड़ गई. हर कोई अपने परिवारवालों के गले लगकर रोया, हंसा और दिल हल्का किया. लेकिन इस इमोशनल माहौल में एक ऐसा पल भी आया जिसने पूरे घर का रुख बदल दिया. यह पल था जब अशनूर कौर के पापा गुरमीत सिंह घर में दाखिल हुए. तान्या मित्तल पहले ही अशनूर के शरीर को लेकर ऐसी बात कह दी, जिसे बाहर लोग साफ़ तौर पर बॉडीशेमिंग मान रहे हैं. शरीर को लेकर की गई टिप्पणी के कारण सबके निशाने पर थीं. जैसे ही तान्या की नजर अशनूर के पापा पर पड़ी, वे तुरंत माफी मांगने लगीं और माहौल सुधरने के लिए आगे बढ़कर बोली, 'क्या मैं आपके पैर छू सकती हूं? बस, तभी अशनूर के पापा ने तुरंत हाथ आगे कर कहा- 'नहीं, ऐसा मत कीजिए' और पूरा घर एक झटके में चौंक गया.

असली वजह सुनकर कई लोग हैरान रह गए

पहले तो सबने सोचा कि शायद अशनूर के पापा अब भी तान्या की बात से नाराज़ हैं. लेकिन बाद में उन्होंने खुद सफाई देते हुए बताया कि ये नाराज़गी का मामला नहीं था. उन्होंने कहा कि उनके घर में लड़कियां किसी के पैर नहीं छूतीं. यह उनकी परंपरा है, और इसे वे हर हाल में निभाते हैं. उन्होंने तान्या को समझाते हुए कहा कि माफी मांगना अच्छी बात है, लेकिन पैर छूना उनके घर के संस्कारों के बिल्कुल खिलाफ है.

सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली बहस

जैसे ही वीडियो बाहर आया, सोशल मीडिया पर दो अलग-अलग मोर्चे बन गए. कुछ लोगों ने तान्या के साथ हुए इस पल को गलत बताया और कहा कि उनके इरादे साफ थे. वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी थी, जिन्होंने अशनूर के पापा के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि हर परिवार की अपनी मर्यादा और नियम होते हैं, जिनका सम्मान होना चाहिए.

शो की कहानी में आया नया ट्विस्ट

अशनूर के पापा के घर से बाहर जाते ही शो में एक नया मज़ेदार मोड़ आ गया. अब अशनूर पहले से ज्यादा जोश में दिख रही हैं. बिंदास बोलती है, तुरंत जवाब देती हैं और किसी बात पर रुकती नहीं. फैमिली वीक खत्म होने के बाद तो जैसे उसमें एक अलग ही एनर्जी आ गई है. वो तान्या को हर मौके पर चिढ़ाती, तंज कसती और उस पर परेशान करती दिखाई दे रही हैं. कुल मिलाकर, अब तक स्वीट और शांत दिखने वाली अशनूर अब खेल पूरी ताकत से खेलने के मूड में है, जबकि तान्या इस बदले माहौल में थोड़ी परेशान और हिली-सी दिखाई दे रही हैं.