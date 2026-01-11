विज्ञापन

प्यारेलाल के भतीजे बन गए हैं बॉलीवुड का जाना माना नाम, जिनके बॉर्डर 2 के घर कब आओगे के लिए हो रही है चर्चा

प्यारेलाल के भतीजे और जाने माने म्यूजिक कंपोजर मिथुन ने 7 साल की उम्र से संगीत सीखा. वहीं आज उनके बॉर्डर 2 गाने घर कब आओगे की चर्चा हर तरफ हो रही है.

मिथुन का है बॉर्डर 2 का घर कब आओगे गाना

सात साल की छोटी उम्र से संगीत सीखने वाले मिथुन ने अपनी मधुर धुनों से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई है. उनका मानना है कि हर गाने की आत्मा मेलोडी में ही बसती है और बिना मेलोडी के कोई गाना पूरा नहीं हो सकता. मशहूर म्यूजिक कंपोजर मिथुन का 11 जनवरी को जन्मदिन है. मिथुन ने 11 साल की उम्र से ही संगीत की तालीम लेना शुरू कर दिया था और अपने पिता नरेश शर्मा के साथ स्टूडियो भी जाया करते थे. उनके पिता भी संगीत जगत से संबंध रखते हैं. उनके दादा भी संगीतकार थे. लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल जोड़ी में से एक प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा, मिथुन के चाचा थे.

पाकिस्तानी सिंगर के गाने से हुए पॉपुलर

मिथुन ने करियर की शुरुआत 2005 में फिल्म 'जहर' के गाने 'वो लम्हे' से की, जो रीक्रिएटेड था. इसके बाद 'कलयुग' में 'अब तो आदत सी है मुझको' जैसे गाने ने उन्हें नोटिस करवाया. असली सफलता उन्हें साल 2007 में मिली, जब फिल्म 'अनवर' के गाने 'तोसे नैना लागे' और 'मौला मेरे' सुपरहिट हुए, लेकिन सबसे बड़ा ब्रेकपॉइंट आया 'तेरे बिन' गाने से, जिसे पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने गाया था. इस गाने ने उन्हें पहला स्टारडस्ट अवॉर्ड दिलाया और उन्हें 'तेरे बिन' कंपोजर के नाम से जाना जाने लगा.

इन फिल्मों के गानों के पीछे हैं मिथुन

साल 2013 में फिल्म 'आशिकी 2' के गाने 'तुम ही हो' ने मिथुन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. यह गाना आज भी लाखों दिलों में बस्ता है. इसके अलावा उन्होंने कई हिट फिल्मों के लिए संगीत दिया, जैसे 'अलोन', 'आल इज वेल', 'कयामत से कयामत तक', 'ट्रैफिक', 'शिवाय', 'हाफ गर्लफ्रेंड', 'एक विलेन', 'सनम रे', 'की एंड का', 'बागी 2', 'कबीर सिंह', 'खुदा हाफिज', 'राधे श्याम', और 'गदर 2'.

म्यूजिक से है प्यार

मिथुन ने गैर-फिल्मी एल्बम में भी काम किया. वह आतिफ असलम और अभिजीत सावंत के साथ जुड़े रहे और कई एल्बम में काम किया. उनकी धुनें रोमांटिक, भावुक और यादगार होती हैं, जो सुनने वालों को लंबे समय तक साथ रखती हैं. मिथुन मेलोडी को गाने की ताकत और आत्मा दोनों मानते हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मेलोडी का क्या महत्व है. उन्होंने कहा, “संगीत बनाना और सुनना एक प्रक्रिया है. हर गाने की एक आत्मा होती है. यह लोगों की पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन बिना मेलोडी के गाना बन ही नहीं सकता. मेरा मानना है कि गाने की ताकत और आत्मा दोनों मेलोडी होती हैं.”

सिंगर से की है शादी

मिथुन ने साल 2022 में मशहूर गायिका पलक मुच्छल से शादी की. वहीं उनके ब्रदर इन लॉ पलाश मुच्छल हैं, जिनकी बीते दिनों क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी कैंसिल हो गई थी. इसकी खूब चर्चा हुई थी.

बॉर्डर 2 के घर कब आओगे के लिए हो रही चर्चा

'बॉर्डर 2' के लिए रिलीज हुआ नया गाना ‘घर कब आओगे' दर्शकों के दिलों को छू गया है. यह गाना उन सैनिकों और उनके परिवारों की तड़प, बलिदान और इंतजार की भावना को बयां करता है. अनु मलिक के आइकॉनिक गाने ‘संदेशे आते हैं' की भावनात्मक विरासत को आगे बढ़ाते हुए, कंपोजर मिथुन ने इस नए गाने में सम्मान और ताजगी का खूबसूरत मेल किया है, जिसे उन्होंने अपने दिल के बेहद खास बताया. मिथुन ने पांच शानदार आवाजों को एक साथ लाकर इस गाने को और भी खास बनाया है. अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ, विशाल मिश्रा, रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम हर एक ने अपनी अलग कला और भावना से गाने को जीवंत किया है.

