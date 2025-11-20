अरमान मलिक ने भाई अमाल मलिक को क्या दी सलाह? इस कंटेस्टेंट से दे डाली दूर रहने की सलाह!

बिग बॉस 19 का फैमिली वीक दर्शकों को इमोशनल और हंसा रहा है. बीते एपिसोड में अमाल मलिक के भाई अरमान मलिक की एंट्री देखने को मिली, जो कि फैंस के लिए बेहद शॉकिंग था क्योंकि अमाल को लगता था कि उनके पिता शो में एंट्री करेंगे. लेकिन उनके छोटे भाई अरमान की एंट्री ने सभी को चौंका दिया. इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अरमान मलिक ने अमाल को तान्या मित्तल से दूर रहने की सलाह दी है. जबकि शुरूआती दिनों में उनकी दोस्ती काफी अच्छी थी.

कहा जा रहा है कि अरमान अपने भाई अमाल के साथ बैठकर बातचीत करेंगे. अमाल अरमान से पूछते हैं कि पापा का वीकेंड पर आने के दौरान क्या रिएक्शन था. इस पर अरमान उन्हें तसल्ली देते हैं कि नहीं वह ठीक हैं और चिल कर रहे हैं. इसके बाद अमाल को अरमान से माफी मांगते देखा जा सकता है क्योंकि उन्होंने खुलकर अपनी फैमिली के बारे में बात की और कहा कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम ऐसे ही बन गए हैं.

अरमान भाई को कंफर्ट करते हुए कहते हैं, हमें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरुरत नहीं है. आप जो हो वो हो. आपने अपनी असलियत लोगों को दिखा दिया है. वहीं भाई की तारीफ करते हुए कहते हैं कि गुस्सा दिखाना गलत नहीं है. लेकिन उसे कंट्रोल करना जरुरी है. इसके बाद घर में अपने रिश्तों के बारे में बात करते हैं. तब अरमान कहते हैं कि उन्हें तान्या का उनकी स्टोरी सुनाना अच्छा नहीं लगा. यह एंटी अरमान था. यह उन्हें अच्छा नहीं लगा.

इतना ही नहीं अमाल को तान्या से दूर रहने के लिए भी अरमान कहते हुए नजर आते हैं और यह भी कहते हैं कि शुरूआती दिनों में उनकी दोस्ती अच्छी थी. लेकिन अचानक उसके बिहेवियर में बदलाव अच्छा नहीं था. इसके बाद अमाल नीलम के बारे में पूछते हैं और अरमान कहते हैं कि वह गोल्डन हार्ट वाली लड़की है.

गौरतलब है कि अब तक बिग बॉस 19 के एपिसोड में कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट की फैमिली ने एंट्री की थी. जबकि पिछले एपिसोड में अरमान मलिक की एंट्री देखने को मिली थी. इसके अलावा अपकमिंग एपिसोड में मालती चाहर, प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल और शाहबाज बादेशा की फैमिली नजर आएगी.