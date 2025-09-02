विज्ञापन

अर्चना पूरन सिंह की यंग दिनों की 10 फोटो, अपने टाइम से थीं बहुत आगे, 9वीं देख कहेंगे- कोई नहीं टिक सकता इनके आगे

अर्चना कभी हिंदी सिनेमा में ग्लैमर का दूसरा नाम हुआ करती थीं. आइए अर्चना पूरन सिंह की 10 जवानी के दिनों की खूबसूरत तस्वीरों पर नजर डालते हैं, जिन्हें देख कर आप भी हैरान रह जाएंगे.

अर्चना पूरन सिंह की 10 तस्वीरें देखें
नई दिल्ली:

अर्चना पूरन सिंह मनोरंजन जगत के सबसे पॉपुलर चेहरों में से एक हैं. 2019 से द कपिल शर्मा शो का हिस्सा रहीं अर्चना ने अपने अलग अंदाज से आज भी दर्शकों के दिलों में पक्की जगह बनाई हुई है. जून 1992 में अर्चना ने परमीत सेट्ठी से शादी की थी. 2020 के एक एपिसोड में, अर्चना ने परमीत के साथ अपनी 'सीक्रेट शादी' और अपने जीवन के बारे में बात की थी. अर्चना ने खुद कहा था कि शादी के काफी सालों तक किसी को पता नहीं था कि वह शादीशुदा हैं. अर्चना कभी हिंदी सिनेमा में ग्लैमर का दूसरा नाम हुआ करती थीं. आइए अर्चना पूरन सिंह की 10 खूबसूरत तस्वीरों पर नजर डालते हैं और उनकी जिंदगी से जुड़े दिलचस्प बातों को जानते हैं.

अर्चना पूरन सिंह का जन्म उत्तराखंड के देहरादून में 26 सितंबर 1962 में हुआ था.

अर्चना के पिता चौधरी पूरन सिंह एक वकील थे. उन्होंने आपातकाल से संबंधित मामलों में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की पैरवी की थी.

अर्चना ने मसूरी के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल से पढ़ाई की. आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज चली गईं.

1982 में 20 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म निकाह से डेब्यू किया.

इसके बाद उन्होंने अग्निपथ (1990), सौदागर (1991), शोला और शबनम (1992), आशिक आवारा (1993) और राजा हिंदुस्तानी (1996) जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया.

फिल्म ‘कुछ कुछ होता है' में मिस ब्रिगेंजा का उनका किरदार काफी चर्चित हुआ और इसी ने उन्हें पड़ी पहचान दिलाई.

इसके बाद फिल्म मोहब्बतें में एक बार फिर उनकी जोड़ी अनुपम खेर के साथ नजर आई और इस बार भी उनका काम को खूब पसंद किया गया.

एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि चूंकि परमीत के माता-पिता उनकी शादी के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने उससे गुपचुप शादी करने का फैसला किया.

परमीत एक पंडित के पास गए, जिन्होंने उनसे पूछा कि क्या लड़की 'बालिग' है, तो अभिनेता ने जवाब दिया कि वह उनसे ज्यादा 'बालिग' है.

अर्चना ने बताया कि, उस समय वह सैफ अली खान की पहली फिल्म की शूटिंग कर रही थीं और फेरे लेते समय उन्हें अपने हेयरड्रेसर का फोन आया. उन्होंने सेट पर किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी थी. इस जोड़े ने चार साल तक अपनी शादी की बात दुनिया से छिपाई.

