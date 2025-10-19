विज्ञापन

स्मृति ईरानी ने रूपाली गांगुली पर किया तंज, कमेंट पर भड़की अनुपमा की स्टार कास्ट बयान पर उठाए सवाल, बोले- आपसे ऐसी उम्मीद ना थी

स्मृति ईरानी ने अनुपमा शो को लेकर दिया ऐसा बयान कि भड़की पूरी स्टारकास्ट. स्मृति ईरानी को टैग कर बोले आपसे ऐसी उम्मीद ना थी.

स्मृति ईरानी ने अनुपमा पर किया तंज
नई दिल्ली:

17 साल बाद एकता कपूर का पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' इस साल छोटे पर्दे पर वापस लौटा. इस शो का मुकाबला रूपाली गांगुली की हिट सीरीज 'अनुपमा' से था जो लगातार टीआरपी चार्ट पर टॉप पोजीशन हासिल करती है. हालांकि हाल ही में एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने 'अनुपमा' को 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का कॉम्पिटीटर मानने से इंकार कर दिया और उनका ये बयान 'अनुपमा' की कास्ट को खास रास नहीं आया.

अनुपमा की कास्ट ने स्मृति ईरानी के कमेंट्स पर कड़े रिएक्शन दिए

अनुपमा के कई कलाकारों ने स्मृति के इंटरव्यू क्लिप पर रिएक्शन दिया और अपनी असहमति जताई. शो में बा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अल्पना बुच ने कहा, "माननीय स्मृति जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी." किंजल का किरदार निभाने वाली मिलोनी कपाड़िया ने लिखा, "हमारे प्यार का बदला न मिलते देख मेरा दिल टूट गया."

अनुपमा में रूपाली गांगुली की दोस्त का किरदार निभाने वाली जसवीर कौर ने कहा, "क्या यह बीच में ही बातचीत हो गई, या मैंने सवाल गलत सुना? आप एक ही चैनल पर अलग-अलग दौर के दो अलग-अलग शो को कम्पेयर क्यों कर रहे हैं? एक 25 साल पहले कुछ और शो के साथ सबसे मशहूर शो था, और दूसरा पांच साल से चल रहा हिट शो है. हां कोई कम्पैरिजन नहीं है, फिर भी उनकी तुलना हो रही है..."

अनुपमा में ख्याति पटेल कोठारी का किरदार निभाने वाली झलक देसाई ने भी स्मृति के रूपाली से उनकी तुलना पर रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा, "साराभाई वर्सेस साराभाई एक बेहतरीन शो था, जिसने वापसी की और आज भी याद किया जाता है. यहां कोई भी अभी शुरुआत नहीं कर रहा है! सच में, कोई कम्पैरिजन नहीं है! आंकड़े खुद ही सब कुछ बयां कर रहे हैं."

It's officially Anupama cast vs Smriti Irani now.
byu/rashi_modi inIndianTellyTalk

अनुपमा की बेटी पाखी का किरदार निभाने वाली कृतिका देसाई ने कमेंट किया, "शो और @rupaliganguly जी ने अभी कुछ शुरू नहीं किया है! अगर आप इंडस्ट्री में हैं, तो आपको पता होगा कि रूपाली जी आपसे भी ज्यादा समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं, @smritiiraniofficial. सवाल दो शो के बीच कॉम्पिटिशन का था, आपके राजनीतिक करियर का नहीं. आइए एक हेल्दी कॉम्पिटीशन करें और उस कलाकार को नीचा दिखाए बिना शो को आगे बढ़ाएं जो इसका चेहरा है. स्मृति मैम, आप सभी के लिए एक आदर्श रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई और नहीं हो सकता! इसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए. मेरी ऑन-स्क्रीन मां, @rupaliganguly - अनुपमा को सलाम." रूपाली गांगुली ने खुद अभी तक स्मृति के बयान पर कोई कमेंट नहीं किया है.

स्मृति ईरानी ने क्या कहा?

इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का कम्पैरिजन 'अनुपमा' से किए जाने के बारे में पूछा गया, तो स्मृति ने कहा, "जब कोई टीआरपी के मामले में 30वें नंबर पर पहुंच जाता है तो आप हमारे कॉम्पिटीटर हो सकते हैं, है ना? हम 25 साल पहले भी वहां थे. अगर आपमें 25 साल तक याद किए जाने की क्षमता है, तो हम कॉम्पिटीशन की बात करेंगे. अगर आप तीन बार सांसद रहे हैं, एक दशक तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 25 साल तक भाजपा के सदस्य रहे हैं - अगर आप कॉम्पिटीशन करना चाहते हैं, तो आपको कॉम्पिटीशन के दायरे में सभी के साथ निष्पक्ष रहना होगा."

