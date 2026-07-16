अनुपमा की फीस से बनाया सपनों का आशियाना, जंगल के बीच है लीला का ये विला, इलाके में तेंदुओं का भी है आना-जाना

टीवी सीरियल अनुपमा ने कई कलाकारों की किस्मत बदल दी है. शो ने जहां रूपाली गांगुली को घर-घर में पहचान दिलाई, वहीं इसके साइड स्टार्स को भी नई ऊंचाइयां दी हैं. इसी फेहरिस्त में शामिल हैं दिग्गज एक्ट्रेस अल्पना बुच, जो शो में लीला कोठारी का किरदार निभाती हैं. कभी अपने सपनों के घर का इंतजार करने वाली अल्पना ने अब अपनी मेहनत और अनुपमा से मिली कमाई से एक शानदार विला तैयार किया है. उनका ये घर मुंबई की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच बसा है, जहां कभी-कभी तेंदुए भी दस्तक दे देते हैं.

किरदार को डेडिकेट किया नया घर

अल्पना बुच ने मुंबई के बाहरी इलाके शाहपुर में अपना आलीशान विला बनवाया है, जिसका नाम उन्होंने ‘लीला विला' रखा है. एक्ट्रेस के मुताबिक, यह नाम उनके लिए बेहद खास है क्योंकि ‘लीला कोठारी' के किरदार ने उन्हें पहचान, सम्मान और आर्थिक मजबूती दी. एक इंटरव्यू में अल्पना ने बताया कि ‘अनुपमा' से मिली कमाई और बचत से उन्होंने इस घर का सपना पूरा किया. उनके लिए यह सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और सफलता की निशानी है. यही वजह है कि उन्होंने इसे अपने फेमस किरदार को समर्पित किया.

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विला का मुख्य द्वार एक छोटे से साईं बाबा मंदिर से शुरू होता है. घर की खूबसूरती में नेचर और आर्ट का खास मेल देखने को मिलता है. यहां हाथ से बनी मूर्तियां, रस्टिक डेकोर और देश के अलग-अलग हिस्सों से लाई गई पारंपरिक कलाकृतियां सजाई गई हैं. अल्पना बताती हैं कि घर के हर कोने की डिजाइन उन्होंने खुद तय किया है. इस घर में सिर्फ आधुनिक सजावट ही नहीं, बल्कि परिवार की पुरानी यादें भी शामिल हैं. उनके पिता का पारंपरिक ट्रंक अब लिविंग रूम के सेंटर टेबल का हिस्सा बन चुका है, जो घर को भावनात्मक जुड़ाव देता है.

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जंगल के बीच सुकून भरी जिंदगी

अल्पना का यह विला घने जंगल और हरियाली से घिरा हुआ है. किचन की खिड़की से बाहर का प्राकृतिक नजारा घर को और खास बना देता है. एक्ट्रेस के मुताबिक, मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी से दूर यह जगह उन्हें मानसिक शांति देती है. उन्होंने बताया कि उनके घर पर अनुपमा के कई कलाकार भी समय बिताने आते हैं और यह जगह सभी की पसंदीदा बन गई है. हालांकि, यहां रहना हमेशा आसान नहीं रहा. इलाके में कई बार तेंदुए नजर आते हैं. एक बार एक तेंदुआ गलती से कॉलोनी में आ गया था और करीब एक महीने तक वहीं रहा.

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अल्पना ने बताया कि शुरुआत में डर जरूर लगता था, लेकिन अब इसकी आदत हो गई है. लॉकडाउन के दौरान उन्हें महसूस हुआ था कि उन्हें ऐसी जगह चाहिए जहां खुलापन और प्रकृति हो. उसी समय अनुपमा की शुरुआत हुई और शो की सफलता ने उनके इस सपने को सच कर दिया.