अनुपमा की चली जाएगी आंखों की रोशनी? रुपाली गांगुली ने किया अपकमिंग ट्विस्ट को कंफर्म, बोलीं- यह एक मां....

स्टार प्लस का पॉपुलर शो अनुपमा लगातार दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है. हफ़्ता दर हफ़्ता, शो ने अपनी लेयर्ड कैरेक्टर्स और हाई-वोल्टेज ट्विस्ट्स के ज़रिए दर्शकों से जुड़ाव बनाए रखा है. अब आने वाला नया ट्रैक और भी ज्यादा ड्रामा और इमोशन्स लेकर दर्शकों को चौंकाने वाला है. हाल ही में रिलीज हुए प्रोमो में दर्शकों को अनुपमा और उनकी बेटी राही के बीच होने वाली डांस कॉम्पिटिशन की झलक देखने को मिलती है. ​दोनों अपनी-अपनी टीमों, डांस रानी और अनुज डांस एकेडमी, के साथ अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं. हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि कौन जीतेगा, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, जब अनुपमा डांस के दौरान अपनी आंखों की रोशनी खोने लगती है. ​इस अनचाहे मोड़ ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है, जिससे दर्शक यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वह अपना डांस जारी रख पाएंगी.

​शो में अनुपमा का किरदार निभाने वाली रूपाली गांगुली ने आने वाले एपिसोड्स को लेकर अपनी उत्सुकता ज़ाहिर करते हुए कहा है, "आगे आने वाला एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन में अपनी बेटी राही के सामने डांस करूंगी. यह एक मां और बेटी के बीच की लड़ाई जैसा होगा, और आप यक़ीनन हाई-वोल्टेज ड्रामा देखेंगे. लेकिन, जैसा कि आप हाल के प्रोमो में देख सकते हैं, जैसे ही मैं स्टेज पर जाती हूं, मेरी आँखों की रोशनी धुंधली होने लगती है और मैं अपनी कुछ देख नहीं पाती हूं. हम नहीं जानते कि क्या होगा, क्या होगा अगर चीज़ें एक मोड़ लें, और अनुपमा और राही के बीच सब कुछ ठीक हो जाए. अनुपमा के लिए जीतना एक बहुत बड़ी बात है, और उसी वक्त, राही भी कड़ी टक्कर दे रही है. तो, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, और क्या मैं कॉम्पिटिशन में अपना परफॉर्मेंस जारी रख पाऊंगी, या कौन जीतने वाला है."

अनुपमा और राहि दोनों के लिए यह डांस कॉम्पिटिशन सिर्फ जीतने का ज़रिया नहीं है, बल्कि उनके जीवन का अहम मोड़ भी है. जहां अनुपमा अपनी बेटी के सामने खुद को साबित करना चाहती हैं, वहीं राहि के लिए यह अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है. लेकिन असली सवाल यही है कि इस कड़े मुकाबले में जीत आखिर किसके हाथ लगेगी?