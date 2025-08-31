विज्ञापन

बेटे के जन्म के बाद 83 किलो हो गया था टीवी की टॉप एक्ट्रेस का वजन, लोगों ने दिए ताने, बोलीं- मेरी हिम्मत नहीं.

अनुपमा फेम एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने हाल ही में बताया कि बेटे के जन्म के बाद उनका वजन बढ़ गया था, जिसके चलते उन्हें लोगों के ताने मिलते थे.

अनुपमा एक्ट्रेस रुपाली गांगुली का बेटे के जन्म के बाद बढ़ा वजन
टीवी के नंबर वन शो से टॉप एक्ट्रेस का खिताब हासिल करने वाली अनुपमा एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने हाल ही में उस समय का जिक्र किया जब उन्हें बेटे रुद्रांश के जन्म के बाद वजन बढ़ने को लेकर तानों का सामना करना पड़ा. टेली टॉक इंडिया के साथ इंटरव्यू में रुपाली गांगुली ने बताया कि उनका वजन 83 किलो हो गया था. उन्होंने खुद को शीशे में भी नहीं देखना बंद कर दिया था. वहीं उनकी कमर 24 से 40 इंच की हो गई थी, जो कि उन्हें अजीब लगता था. रुपाली ने बताया कि लोग उन्हें बहुत मोटी कहकर पुकारने लगे थे, जिसका असर उनपर पड़ा.

रुपाली गांगुली ने कहा, रुद्रांश के जन्म के बाद मैं 83 किलो की हो गई थी और मैं शीशा नहीं देखती थी. कईं लोगों ने बोला, तू तो इतनी मोटी हो गई. जैसे कभी कहीं जाती वो आपको छू जाती है. खासकर महिला होकर. मेरी हिम्मत नहीं होती थी. आइने के सामने आने की और अश्विन हमेशा बहुत अच्छे थे. अच्छा क्या वो मुझसे प्यार करते थे और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी बॉडी या और कुछ नहीं देखते. लेकिन मैं अलग महसूस करती थी. 24 से आपकी कमर जब 40 की हो जाती है अजीब सा लगता है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि रुपाली गांगुली ने अश्विन वर्मा से साल 2013 में शादी की थी. वहीं इसी साल उन्होंने बेटे रुद्रांश को जन्म दिया. जबकि अश्विन की पहली शादी से दो बेटियां हैं. 26 वर्षीय ईशा वर्मा न्यू जर्सी यूएसए में रहती हैं. वहीं उनके मुताबिक अश्विन और उनकी मां की शादी 1997 में हुई और 2008 में कपल का तलाक हो गया.

वर्कफ्रंट की बात करें तो रुपाली गांगुली ने साराभाई वर्सेस साराभाई में मोनिशा साराभाई के किरदार से फैंस के दिलों में जगह बनाई. जबकि वह बा बहू और बेबी और परवरिश जैसे सीरियल में नजर आ चुकी हैं. वहीं इन दिनों उन्हें दर्शक अनुपमा के किरदार में काफी पसंद कर रहे हैं.

