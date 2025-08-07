विज्ञापन

मुंबई पुलिस की मदद से वापस मिलीं अंकिता लोखंडे की मेड की लापता बेटी, एक्ट्रेस ने शेयर की दिल की बात

अंकिता लोखंडे ने हाल ही में अपनी हाउस हेल्पर की बेटी समेत दो लड़कियों के लापता होने की सूचना पुलिस को दी और एफआईआर दर्ज कराई. अब अभिनेत्री ने राहत की सांस ली है क्योंकि उन्होंने बताया कि लापता लड़कियां सुरक्षित मिल गई हैं.

Read Time: 3 mins
Share
मुंबई पुलिस की मदद से वापस मिलीं अंकिता लोखंडे की मेड की लापता बेटी, एक्ट्रेस ने शेयर की दिल की बात
वापस मिलीं अंकिता लोखंडे की मेड की लापता बेटी
नई दिल्ली:

अंकिता लोखंडे ने हाल ही में अपनी हाउस हेल्पर की बेटी समेत दो लड़कियों के लापता होने की सूचना पुलिस को दी और एफआईआर दर्ज कराई. अब अभिनेत्री ने राहत की सांस ली है क्योंकि उन्होंने बताया कि लापता लड़कियां सुरक्षित मिल गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया और लड़कियों को ढूंढने में उनके प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. बुधवार को, अंकिता और उनके पति विक्की जैन ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी घरेलू सहायिका की बेटी और उसकी एक दोस्त, जो कुछ दिन पहले लापता हो गई थीं, सुरक्षित मिल गई हैं. दोनों लड़कियां 31 जुलाई को लापता हुई थीं.

इंस्टाग्राम पर अंकिता ने एक नोट साझा किया, जिसमें लिखा था, "अपडेट: लड़कियां सुरक्षित मिल गईं. हमें यह बताते हुए बहुत खुशी और राहत हो रही है कि सलोनी और नेहा सुरक्षित मिल गई हैं". इस कैप्शन में इस जोड़े ने लड़कियों को ढूंढने में मदद के लिए मुंबई पुलिस को धन्यवाद दिया.

मुंबई पुलिस का जताया आभार

संयुक्त पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "@mumbaipolice को त्वरित और समर्पण के साथ कार्रवाई करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, आप वाकई सर्वश्रेष्ठ हैं. और हर उस मुंबईवासी का शुक्रिया जिसने साझा किया, समर्थन किया...आपकी प्रार्थनाओं और मदद ने बहुत कुछ बदल दिया. शब्दों से परे आभारी हूं".

अंकिता लोखंडे ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया

पिछले हफ्ते अंकिता ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी और दो लापता लड़कियों का पता लगाने के लिए पुलिस से मदद मांगी थी. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक संदेश पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि दोनों लड़कियां गुरुवार से लापता हैं. उन्होंने उनकी तस्वीर भी शेयर की.

पोस्ट में लिखा था, "तत्काल: गुमशुदगी की सूचना (कार की लाइट चमकती हुई). हमारी घरेलू सहायिका, कांता की बेटी और उनकी बेटी की दोस्त, सलोनी और नेहा, 31 जुलाई, सुबह 10 बजे से लापता हैं. उन्हें आखिरी बार वकोला इलाके के पास देखा गया था. मालवणी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है, लेकिन उनका अभी भी कोई पता नहीं है".

पोस्ट में अंकिता ने लड़कियों को 'परिवार' बताते हुए लिखा, "वे सिर्फ हमारे घर का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि परिवार हैं. हम बेहद चिंतित हैं और सभी से खासकर @mumbaipolice और #Mumbaikars से अनुरोध करते हैं कि वे इस बात को फैलाने में हमारी मदद करें और उन्हें सुरक्षित वापस लाने में हर संभव मदद करें. अगर किसी ने कुछ देखा या सुना है, तो कृपया तुरंत संपर्क करें या नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें".

इस शो में दिखीं आखिरी बार

वर्कफ्रंट की बात करें तो अंकिता को आखिरी बार कुकिंग कॉम्पिटिशन पर आधारित कॉमेडी शो लाफ्टर शेफ्स - अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट में देखा गया था. उन्होंने अपने पति विक्की जैन के साथ इसमें हिस्सा लिया था. इसका प्रीमियर जनवरी 2025 में कलर्स टीवी पर हुआ था, जिसकी मेज़बानी भारती सिंह ने की थी और जज हरपाल सिंह सोखी थे. यह जियो हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ankita Lokhande, Ankita Lokhande Maid, Ankita Lokhande Latest News, Tv Actress Ankita Lokhande, Vicky Jain
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com