अंकिता लोखंडे से शादी कर पछता रहे हैं विक्की जैन? एक्ट्रेस ने वीडियो में कह दी बड़ी बात

टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री अंकिता लोखंडे भले ही अब छोटे पर्दे पर कम नजर आती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वह अपने फैंस का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़तीं. हाल ही में अंकिता ने एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया. इंस्टाग्राम पर वीडियो में उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग और बिंदास अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है. वीडियो में अंकिता एक ट्रेंडिंग ऑडियो पर लिपसिंक करती दिख रही हैं. ऑडियो में एक महिला उनसे सवाल करती है, "आपकी शादी हो गई?" जिसके जवाब में अंकिता बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहती हैं, "हां, हो गई." इसके बाद जब महिला पूछती है, "पति क्या करता है?" तो अंकिता तपाक से जवाब देती हैं, "अफसोस!"

अंकिता का लुक भी इस वीडियो में कमाल का है. उन्होंने लैवेंडर रंग का खूबसूरत ऑर्गेंजा सूट पहना है. उनकी हाई पोनीटेल, बड़े-बड़े झुमके, हाथों में चूड़ियां और माथे पर सजी बिंदी उनके लुक को और आकर्षक बनाती है. मेकअप को हल्का और नेचुरल रखा गया है. वीडियो के साथ अंकिता ने कैप्शन में लिखा, "मैरिज = 50 प्रतिशत रोमांस, 50 प्रतिशत कॉमेडी, 100 प्रतिशत एंटरटेनमेंट."

यह कैप्शन उनके वीडियो की थीम को बखूबी बयां करता है. फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो अंकिता लोखंडे को कुछ समय पहले 'लाफ्टर शेफ्स' में देखा गया था. छोटे पर्दे से अपना सफर शुरू कर अब वे बॉलीवुड का भी चर्चित नाम बन चुकी हैं. उन्होंने 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी', 'बागी 3' और 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का प्रमाण दिया है और दर्शकों की प्रशंसा बटोरी है.

मणिकर्णिका से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था. फिल्म में उनके किरदार का नाम 'झलकारी बाई' था. वहीं स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर आधारित फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' में उन्होंने यमुना बेई सावरकर के नाम का किरदार निभाया था.

