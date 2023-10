Bigg Boss 17: किस बात पर इतने भड़के विक्की जैन, अंकिता लोखंडे को कह दी इतनी बड़ी बात

विक्की ने जिस निंजा स्पीड से घर में कनेक्शन बनाए उतनी जल्दी तो अंकिता क्या पता सबसे मिल भी ना पाई हों. शायद इसी बात से अंकिता इन्सिक्योर होने लगीं...ये इन्सिक्योर वाली बात अंकिता के फैन्स को बुरी लग सकती है लेकिन एक न्यूट्रल व्यूअर यही बात कहेगा...अब विक्की के इन्हीं कनेक्शन्स की वजह से अंकिता के साथ उनका 'कभी खुशी कभी गम' चल रहा है. रीसेंट एपिसोड में थोड़ा ज्यादा हो गया...विक्की जैन ने गुस्से में अंकिता से कहा...जिंदगी में कुछ तो दिया नहीं...पीस ऑफ माइंड तो देदे...यहां विक्की जैन कुछ ज्यादा बोल गए.

किस बात पर शुरू हुआ झगड़ा ?

चलिए पूरा सीन समझते हैं...दरअसल विक्की जैन, अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय के क्लोज हैं...रीसेंटली अंकिता और अभिषेक का झगड़ा हुआ...इसके अगले दिन विक्की अभिषेक और ईशा के साथ बैठकर बात कर रहे थे..इतने में अंकिता आती हैं और मुंह बनाते हुए वहां से निकल जाती हैं...अंकिता के इस बिहेवियर पर विक्की भड़क जाते हैं और उनसे बात करने पहुंचते हैं.

विक्की बहुत गुस्से में थे...वो बोलना शुरू करते हैं तो अंकिता इमोशनल हो जाती हैं. विक्की गुस्से में कहते हैं...This is ridiculos...तुमने मुझे लाइफ में कुछ नहीं दिया है...कम से कम पीस ऑफ माइंड तो दे दो..मुझे शर्म आती है...Its the worst side of you that i never saw.

अब विक्की ने उस वक्त तो जो मुंह में आया बोल दिया...लेकिन इस अनकूल बिहेव ने उनकी कूल इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया है...सोशल मीडिया पर लोग उन्हें टॉक्सिक कह रहे हैं और इतना नहीं सलमान खान से भी झाड़ पड़ने वाली है.