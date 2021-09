शाहीर शेख संग रोमांटिक डांस करती नजर आईं अंकिता लोखंडे, दोनों के बीच दिखी शानदार केमेस्ट्री...Video वायरल

ये वीडियो शाहीर शेख ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'अपने साथी के साथ इस रील को फिर से बनाकर हमें अपने डांस मूव्स दिखाएं'. वीडियो में देख सकते है कि, शाहीर और अंकिता काफी अच्छे लग रहे हैं साथ में और उनका अंदाज भी जबरदस्त लग रहा है. दोनों का ये रोमांटिक डांस देखकर फैन्स भी उनकी तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Seen u dancing this way after a long time why r you so cute??', तो दूसरे ने लिखा है 'Shaheera looks extra young here'.

गौरतलब है अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने शो 'पवित्र रिश्ता' से टेलीविजन में डेब्यू किया था. इस शो में अंकिता और सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में थे. इसके अलावा अंकिता 'एक थी नायका' में नजर आ चुकी हैं. साल 2019 में अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने कंगना रनौत की पीरियड-ड्रामा फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. साथ ही उन्होंने 'बागी 3' में भी अभिनय किया था. अंकिता लोखंडे टीवी शो 'झलक दिखला जा' और कॉमेडी सर्कस जैसे टीवी रियलिटी शो में नजर आ चुकी हैं. फिलहाल वो 'पवित्र रिश्ता' के दूसरे सीजन में नजर आ रही हैं.