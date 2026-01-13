Ikkis Box Office Collection: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ने 12वें दिन की इतनी कमाई, बजट वसूलना होगा मुश्किल!

Ikkis Box Office Collection: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही है. अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत के लीड रोल वाली यह वॉर ड्रामा फिल्म 1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी. डायरेक्टर श्रीराम राघवन की यह फिल्म सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी पर आधारित है जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे और उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र मिला. फिल्म में अगस्त्य के अलावा सिकंदर खेर, सिमर भाटिया और विवान शाह भी अहम किरदारों में हैं. यह फिल्म धर्मेंद्र की आखिरी बिग स्क्रीन फिल्म होने के चलते एक इमोशनल एंगल भी रखती है, लेकिन दर्शकों का रिस्पॉन्स कमजोर रहा है, जिससे कमाई में लगातार गिरावट आ रही है.

Ikkis Box Office Collection Day 12

सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिलीज के 12वें दिन फिल्म ने महज 35 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया. यह आंकड़ा 1 करोड़ के भी नीचे है जो फिल्म की कमजोर हालत को साफ दिखाता है. उस दिन एवरेज ऑक्यूपेंसी सिर्फ 9.54% रही, जिसमें शाम के शो में सबसे ज्यादा दर्शक पहुंचे.

Ikkis Net Collection (India)

फिल्म की टोटल कलेक्शन 29.15 करोड़ रुपये पहुंच गई है. शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई हुई थी, लेकिन उसके बाद गिरावट इतनी तेज रही कि कुल आंकड़ा 30 करोड़ से नीचे ही अटका हुआ है. फिल्म बड़े बजट की नहीं है, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई. अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म होने और श्रीराम राघवन जैसे नामी डायरेक्टर के बावजूद वर्ड ऑफ माउथ मजबूत नहीं हुआ. अब यह देखना है कि आगे के दिनों में क्या सुधार होता है या नहीं, क्योंकि मौजूदा ट्रेंड से लगता है कि फिल्म का रन जल्द ही खत्म हो सकता है. कमाई देखते हुए अगर बजट की बात करें तो Wikipedia पर दी गई जानकारी के मुताबिक इक्कीस का बजट करीब 60 करोड़ है.