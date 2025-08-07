कौन बनेगा करोड़पति 17 का अमिताभ बच्चन ने किया शुभारंभ, KBC 17 की शूटिंग शुरू होते ही मनाया 25 साल का जश्न

सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का पॉपुलर क्विज़ शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 शानदार अंदाज में शुरू हो चुका है. KBC 17 की शुरुआत 11 अगस्त से, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न और सोनी लिव पर की जाएगी. इस सीजन का नया कैंपेन #JahanAkalHaiWahaanAkadHai लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के नए सीज़न की शूटिंग शुरू कर दी है और इस बार प्रतियोगियों और दर्शकों के लिए कई रोमांचक सरप्राइज़ तैयार हैं. शो के 25 शानदार साल पूरे होने के मौके पर, उन्होंने इस सिल्वर जुबली एडिशन के लिए एक खास नया तोहफ़ा भी पेश किया है.

नए सीज़न और अपने लीजेंडरी होस्ट के साथ, केबीसी 17 इस साल भारतीय टेलीविज़न के सबसे चर्चित शोज़ में से एक बनने का वादा करता है. ऐसे में, ओपनिंग एपिसोड में न सिर्फ कुछ नए ऐलान होंगे, बल्कि यह दर्शकों के लिए उत्साह की एक नई लहर भी लेकर आएगा.

हाल ही में अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन के ऐलान के साथ लिखा, "काम शुरू... सुबह जल्दी उठना, जल्दी काम शुरू... केबीसी के नए सीजन का पहला दिन... हमेशा की तरह घबराहट, कांपते घुटने और आशंका भी." अमिताभ ने शो के प्रतियोगियों और दर्शकों की एनर्जी को इसका असली आधार बताया. उन्होंने कहा, "प्रतियोगी और केबीसी के मंच पर मौजूद दर्शक ही इस शो को खास बनाते हैं. उनकी एनर्जी से ही हमारा उत्साह बढ़ता है. मेरी ओर से उन्हें शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं."

गौरतलब है कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने गुरुवार को केबीसी के 17वें सीजन के लिए नया कैंपेन 'जहां अक्ल है, वहां अकड़ है' लॉन्च किया. यह कैंपेन आज के भारत की भावना को दिखाता है, जहां ज्ञान लोगों को सशक्त बना रहा है. यह न केवल आम आदमी की महत्वाकांक्षाओं को बल देता है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और 'कर सकते हैं' का जज्बा भी जगाता है.