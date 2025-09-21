विज्ञापन

पानी मेरी छाती तक था...मुंबई बाढ़ में अमाल मलिक को छोड़कर भाग गए थे अनु मलिक? सिंगर का चौंकाने वाला का खुलासा

शो में अपने साथी कंटेस्टेंट बसीर अली से बातचीत करते हुए अमाल ने अपने पिता के संघर्ष और अपने दुखदायक बचपन के दिनों को याद किया.

नई दिल्ली:

टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 में सिंगर और कंपोजर कंटेस्टेंट अमाल मलिक फैमिली को लेकर एक के बाद एक शॉकिंग खुलासे कर रहे हैं. नेशनल टीवी पर वह अपने दिग्गज म्यूजिक कंपोजर अंकल अनु मलिक और उनकी फैमिली के बारे में बार-बार ऐसी बातें बता रहे हैं, जिससे लोगों में उनके प्रति नेगेटिविटी पल रही है. इस बात को अमाल कई बार बोल चुके हैं कि उनके चाचा ने ही उनका करियर बर्बाद किया है. अब अमाल ने लेटेस्ट एपिसोड में अनु मलिक और उनकी फैमिली पर ऐसा आरोप लगाया है, जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. अमाल ने बताया कि एक दफा अनु मलिक उनके परिवार को मुश्किल समय में छोड़कर भाग खड़ा हुए थे.

बिग बॉस में अमाल का खुलासा
शो में अपने साथी कंटेस्टेंट बसीर अली से बातचीत करते हुए अमाल ने अपने पिता के संघर्ष और अपने दुखदायक बचपन के दिनों को याद किया. अमाल ने यह भी बताया कि उनकी मां को फैमिली में कैसे परेशान किया जाता था. पहले तो अमाल ने चाचा की तारीफ के पुल बांधे और फिर कहा कि उनके दादा सरदार मलिक की विरासत को उनके चाचा ने ही बढ़ाया है. अमाल ने कहा कि जब उन्होंने सॉन्ग सूरज डूबा है से करियर की शुरुआत की तो उस वक्त उनके चाचा सॉन्ग मोह मोह के धागे लेकर आ गये. अमाल ने कहा कि उनके पिता को उनके ही गाने के लिए श्रेय नहीं मिला. अमाल बताते हैं, मैंने अपने पिता को अकेले होते देखा है'.

अमाल ने खोली चाचा अनु मलिक की पोल

अमाल ने आगे एक बड़ा ही शॉकिंग खुलासा किया. सिंगर ने बताया, 'पूरे जुहू में जाम था और  मैं उस वक्त 7 से 8 साल का था, यह एक लो-लाइन एरिया है, इस जगह पानी ही पानी भर गया था, गेट के बाहर भी पानी था, मैं रो रहा था, पानी मेरे सीने तक था, उनकी कार मेरे सामने थी और मैंने उन्हें कार का दरवाजा बंद करते देखा, वो मुझे छोड़कर चले गये, उस हालात में छोड़कर चले गये, उस वक्त सड़कों पर कई मैनहोल थे, फिर मेरे पापा के दोस्त की वाइफ ने मुझे देखा और अपनी कार में बैठाया, फिर मुझे घर छोड़ दिया, मैंने इस घटना के बारे में घर में बताया, तो घर पर बवाल मच गया, इसलिए आज मैं गुस्सैल हूं, फिर लोग कहते हैं कि बहुत गालियां देता हूं, मुझे मां के पेट से ही सदमा है भाई'.


 

