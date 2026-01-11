विज्ञापन

जूनियर कृष बड़ा होकर बन गया है मशहूर सर्जन, ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर दी बधाई, लिखा- आपके रास्ते पर चल रहा हूं 

कृष में मिक्की धमेजाणी ने ऋतिक रोशन द्वारा निभाए गए टाइटल कैरेक्टर के छोटे वर्जन का रोल किया था.

नई दिल्ली:

ऋतिक रोशन 10 जनवरी को 52 साल के हो गए. फैंस और सेलेब्रिटीज दोनों तरफ से उन्हें बधाइयां मिलीं. वॉर 2 एक्टर के इस खास दिन पर विश करने वालों में एक्टर से डॉक्टर बने मिकी डी धामेजानी भी थे, जो कृष फिल्म में चाइल्ड एक्टर थे. वीडियो में, मिकी धामेजानी ने मजाक में कहा कि मरीज अक्सर उनसे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने उन्हें पहले कहीं देखा है. क्लिप में फिल्म के सीन्स का एक मोंटाज दिखाया गया था, जिसके बाद ऋतिक और राकेश रोशन के साथ मिकी की पुरानी तस्वीरें थी.. "हैप्पी बर्थडे ऋतिक सर! 20 साल पहले उन्होंने एक विरासत बनाई और मैं अलग दिशा में उनके नक्शेकदम पर चल रहा हूं."

मिक्की धमेजाणी कौन हैं?

लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, मिक्की धमेजाणी ने नवी मुंबई में एमजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज से बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी पूरी की. बाद में उन्होंने मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की. वह रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग के ऑप्थल्मोलॉजी रेजिडेंसी प्रोग्राम के सदस्य और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी के रेजिडेंसी प्रोग्राम के फेलो भी थे.

कृष में मिक्की धमेजाणी का रोल

कृष में मिक्की धमेजाणी ने ऋतिक रोशन द्वारा निभाए गए टाइटल कैरेक्टर के छोटे वर्जन का रोल किया था. कृष 2003 की फिल्म कोई... मिल गया में रोहित मेहरा (ऋतिक) और प्रिया (प्रीति जिंटा) का बेटा है. उसे उसकी दादी ने पाला है, जिसका रोल रेखा ने किया है. हालांकि, उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उसे अपने पिता की कथित मौत के पीछे की सच्चाई और अपनी सुपरपावर के सोर्स का पता चलता है.

2024 में मिक्की धमेजाणी ने एक्टिंग से मेडिसिन तक के अपने सफर पर एक दिल छू लेने वाला इंस्टाग्राम नोट लिखा. उन्होंने लिखा, "शायद आपने मुझे पहले देखा होगा? हां, ज़रूर देखा होगा! मुझे जूनियर कृष का रोल करने और एक ऐसी फिल्म में सुपर-टैलेंटेड कास्ट के साथ काम करने का शानदार मौका मिला, जिसका हिस्सा बनना सच में खुशी की बात थी."

एंटरटेनमेंट से मेडिसिन में अपने बदलाव के बारे में बताते हुए, मिक्की ने इसे "अद्भुत से कम नहीं" कहा और कहा कि यह "शानदार अनुभवों और असाधारण सीखों से भरा था". "मेरे एक्टिंग के दिनों के सबक आई केयर में मेरे काम को प्रेरित करते रहते हैं, और मैं इस अनोखे रास्ते के हर कदम के लिए आभारी हूं. अब मैं आपकी आई केयर के लिए सुपरहीरो बन सकता हूं.

कृष के अलावा, मिक्की कथित तौर पर जूलिया रॉबर्ट्स की ईट प्रे लव और शाहिद कपूर की डेब्यू फिल्म, इश्क विश्क जैसे प्रोजेक्ट्स में भी नज़र आए थे.

