21 साल की अशनूर कौर के साथ अपने रिश्ते पर बोले अभिषेक बजाज, प्यार बड़ा इमोशन है और उससे...

Bigg Boss 19 में एक दोस्ती कुछ ज्यादा ही चर्चा में रही और ये दोस्ती थी अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की. अब घर से बाहर होने के बाद बजाज ने इस पर बात की.

अशनूर से रिश्ते पर बोले अभिषेक बजाज
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 से हाल ही में बाहर हुए अभिषेक बजाज ने अशनूर कौर के साथ डेटिंग की खबरों पर खुलकर बात की. शो में दोनों की दोस्ती काफी चर्चा में रही, जिसे दर्शकों ने रिलेशन समझ लिया. कई बार बिग बॉस में दूसरे कंटेस्टेंट भी उन्हें इस 'दोस्ती' के लिए छेड़ते दिखे थे. अब घर से बाहर होने के बाद अभिषेक बजाज से इस बारे में सवाल होना लाजमी है. ऐसे में अभिषेक भी खुल कर बात कर रहे हैं.

जूम से बातचीत में अभिषेक ने साफ किया, “ये सिर्फ दोस्ती थी और है. प्यार बड़ा इमोशन है, उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि वो ताकत है. अभी ऐसा कुछ नहीं है. हां, अशनूर क्यूट है और शो के मोमेंट्स को रील्स में देखकर अच्छा लगता है.”

अभिषेक ने अशनूर की जीत की कामना करते हुए कहा, “मैं चाहता हूं कि अशनूर ट्रॉफी जीते और अभिनूर की जीत हो.” फैन्स ने दोनों की जोड़ी को ‘अभिनूर' नाम दे दिया है. अशनूर, दोस्ती और प्यार के अलावा अभिषेक ने नियम तोड़ने वाली कॉन्ट्रोवर्सी पर भी बात की और माना कि वो उनकी गलती थी. अभिषेक ने कहा, “ये हमारी गलती थी और मैं इसे स्वीकार करता हूं. इसके लिए मुझे अफसोस है, खासकर उन दोस्तों के लिए जिन पर असर पड़ा. लेकिन एलिमिनेशन इसके लिए ज्यादा सजा थी, क्योंकि ये नॉमिनेशन नहीं था. गलतियां इंसान से होती हैं, हम परफेक्ट नहीं.”

बता दें कि जिस वक्त ये हंगामा हुआ था उस हफ्ते केवल अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और मृदुल तिवारी सेफ थे. इनके अलावा पूरा घर नॉमिनेटेड था वह भी कैप्टन मृदुल की वजह से. बिग बॉस ने जब मृदुल से पूछा कि क्या इस गलती पर अभिषेक अशनूर को नॉमिनेट करना चाहिए तो मृदुल ने मना कर दिया था. इसकी सजा के तौर पर सभी नॉमिनेट हो गए थे.

