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23 साल पुराना शो, हीरोइन को देखकर दंग रह गए लोग, दिया ऐसा लुक जो ना पहले दिखा ना कभी बाद में हुआ रिपीट

जिस पॉपुलर टीवी शो की हम बात कर रहे हैं उसकी लीड एक्ट्रेस आज फिल्मों और ओटीटी का पॉपुलर चेहरा हैं. इस शो में उनके दोस्त के किरदार में नजर आए एक्टर धुरंधर में अस्लम बने नजर आए थे.

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23 साल पुराना शो, हीरोइन को देखकर दंग रह गए लोग, दिया ऐसा लुक जो ना पहले दिखा ना कभी बाद में हुआ रिपीट
मोना सिंह को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 23 साल हो गए हैं.
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नई दिल्ली:

टेलीविजन पर आइकॉनिक और अपने समय से अलग किरदार जस्मीत “जस्सी” वालिया के रूप में डेब्यू करने के 23 साल बाद भी मोना सिंह टीवी, सिनेमा और स्ट्रीमिंग के बीच लगातार अपनी वर्सेटिलिटी साबित कर रही हैं. एक ऐसे किरदार से जिसने टीवी की हीरोइन को लेकर बनी सोच को चुनौती दी, फिल्मों और शानदार OTT प्रोजेक्ट्स में अलग-अलग तरह की जटिल महिलाओं का किरदार निभाने तक, मोना सिंह का करियर खुद को लगातार नए अंदाज में पेश करने, बेखौफ फैसले लेने और हर किरदार में इमोशनल गहराई लाने से जुड़ा रहा है. यह साबित करता है कि वह हमारे पास मौजूद बेहतरीन परफॉर्मर्स में से एक हैं.

इंडस्ट्री में 23 साल पूरे करने के मौके पर यहां मोना सिंह के 10 ऐसे किरदारों पर एक नजर डालते हैं, जो उनकी शानदार रेंज को दिखाते हैं:

1. जस्मीत “जस्सी” वालिया | जस्सी जैसी कोई नहीं

यह वो किरदार था जिसने सब कुछ बदल दिया. शानदार, थोड़ी अतरंगी और प्यारी जस्सी के किरदार में मोना सिंह ने टीवी की हीरोइन को लेकर बनी पारंपरिक सोच को तोड़ा और घर-घर में अपनी पहचान बना ली. यह किरदार आज भी भारतीय टेलीविजन के सबसे आइकॉनिक लीड कैरेक्टर्स में से एक है.

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2. मोना सहस्त्रबुद्धे | 3 इडियट्स

कम स्क्रीन टाइम के बावजूद मोना ने पिया की बड़ी बहन के किरदार में अपनी खास छाप छोड़ी. उनका यादगार लेबर सीक्वेंस हंसी, अफरा-तफरी और इमोशन से भरपूर था, जिसने इस किरदार को ब्लॉकबस्टर फिल्म का एक यादगार हिस्सा बना दिया.

3. पम्मी | मुंज्या

एक जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव लेकिन बेहद मजेदार मां के किरदार में मोना ने अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और सहज स्क्रीन प्रेजेंस दिखाई. हॉरर-कॉमेडी फिल्म के यादगार हाइलाइट्स में उनका किरदार भी शामिल रहा.

4.बुलबुल जोहरी | मेड इन हेवन

एक समझदार और बेबाक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के किरदार में मोना ने बुलबुल में गर्मजोशी, मजबूती और एक शांत गरिमा दिखाई. उनकी बारीक और शानदार परफॉर्मेंस ने इस चर्चित सीरीज के दूसरे सीजन में एक और परत जोड़ दी.

5.डॉ. सौदामिनी सिंह | काला पानी

यह उनकी सबसे इंटेंस OTT परफॉर्मेंस में से एक है. मोना ने अंडमान आइलैंड्स में फैली महामारी के बीच काम कर रही एक दृढ़ चीफ मेडिकल ऑफिसर का किरदार निभाया. उन्होंने इस किरदार में अथॉरिटी, इमोशनल कमजोरी और गंभीरता को बेहद शानदार तरीके से पेश किया.

6. गुरप्रीत कौर चड्ढा | लाल सिंह चड्ढा

लाल की बेहद प्रोटेक्टिव मां के किरदार में मोना ने अलग-अलग उम्र के पड़ावों के बीच एक बेहद इमोशनल परफॉर्मेंस दी. गुरप्रीत के किरदार में उनकी गर्मजोशी, हिम्मत और शांत मजबूती साफ नजर आई.

7.इंस्पेक्टर धनवंत कौर | कोहरा सीजन 2

क्राइम ड्रामा की गंभीर दुनिया में कदम रखते हुए मोना ने इंस्पेक्टर धनवंत कौर का किरदार निभाया, जो पंजाब में एक मर्डर केस की जांच का नेतृत्व करने वाली तेज-तर्रार पुलिस ऑफिसर हैं. इस परफॉर्मेंस में मोना का एक ज्यादा शांत, इंटेंस और कई परतों वाला अंदाज देखने को मिला.

8.सिमी कालेर | बॉर्डर 2

कर्नल फतेह सिंह कालेर की पत्नी सिमी कालेर के किरदार में मोना ने उन परिवारों की भावनात्मक ताकत को दिखाया, जो जंग के मैदान से दूर अपने अपनों का इंतजार करते हैं. उनके संयमित अभिनय में अनिश्चितता और अपनों को खोने के डर के बीच एक महिला का डर, त्याग और हिम्मत बखूबी नजर आई.

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9.स्टेसी | प्रीतम पेड्रो

स्टेसी के किरदार के साथ मोना एक बिल्कुल अलग स्पेस को एक्सप्लोर करती नजर आ रही हैं. उनकी यह नई स्ट्रीमिंग फिल्म उनके पहले से ही अलग-अलग तरह के किरदारों से भरे करियर में एक और मॉडर्न और फ्रेश कैरेक्टर जोड़ती है.

10. नीता सिंह | द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

आर्यन खान के बॉलीवुड की दुनिया पर बनाए गए सटायरिकल अंदाज में मोना भी उस शानदार कलाकारों की टीम का हिस्सा बनी हैं, जहां पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ही कहानी का खेल का मैदान बना दिया गया है. यह किरदार एक बार फिर दिखाता है कि मोना आज की OTT कहानियों के अलग अंदाज और बेबाक टोन को कितनी आसानी से अपना लेती हैं.

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जस्सी से लेकर अब तक के हर किरदार का सफर

यादगार जस्सी से लेकर गुरप्रीत, सौदामिनी, धनवंत, सिमी और स्टेसी जैसी बिल्कुल अलग-अलग महिलाओं तक, मोना सिंह का 23 साल का सफर बिल्कुल भी आम नहीं रहा है. उन्होंने टीवी, फिल्मों और स्ट्रीमिंग के बीच बेहद आसानी से अपनी जगह बनाई और खुद को किसी एक आइकॉनिक किरदार या किसी एक खास जॉनर तक सीमित नहीं रखा. उनके हर नए किरदार ने उनकी एक्टिंग का एक नया रंग पर्दे पर दिखाया.

23 साल बाद भी मोना लगातार खुद को नए अंदाज में पेश कर रही हैं, चुनौतीपूर्ण किरदार चुन रही हैं और यह साबित कर रही हैं कि समय के साथ उनकी वर्सेटिलिटी और भी मजबूत होती जा रही है. 

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