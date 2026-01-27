विज्ञापन

बॉर्डर 2 की इस एक्ट्रेस ने शादी से पहले करवा लिए थे एग फ्रीज, बताया क्या और कितने महीने की थी प्रोसेस

बॉर्डर 2 एक्ट्रेस मोना सिंह ने बताया कि उन्होंने एग फ्रीज करने का फैसला क्यों लिया और इसके लिए उन्होंने 4 महीने तक काम से ब्रेक भी लिया. 

मोना सिंह ने शादी से पहले करवाए ते एग फ्रीज
नई दिल्ली:

बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की चर्चा इन दिनों हर तरफ हो रही है. वहीं इस फिल्म से जुड़े कलाकारों को भी दर्शकों का प्यार मिल रहा है. इन्हीं में से एक एक्ट्रेस मोना सिंह हैं, जिन्होंने बॉर्डर 2 में सनी देओल की पत्नी का किरदार निभाया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने एग फ्रीज करवाए हैं. इसे लेकर एक्ट्रेस ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में बात की और एग फ्रीज करने का प्रोसेस बताया. 

गायनेकोलॉजिस्ट ने दी थी मोना सिंह को सलाह

एक्ट्रेस ने कहा, हमारे फैमिली गायनेकॉलोजिस्ट डिनर के लिए अपनी वाइफ के साथ घर पर आए और मेरे पेरेंट्स और मुझे एग फ्रीज करने के बारे में सोचने को कहा. क्योंकि हां वक्त बीत रहा है और अगर आप अगले 5 साल शादी नहीं करना चाहते तो आपके पास ये होना चाहिए. आपको अपने एग फ्रीज करवाने चाहिए और जब भी आपको बच्चा चाहिए होगा आप उस पर निर्भर रह सकते हैं. तो मैं तैयार थी. यह सेंस वाली बात थी. एक्ट्रेस ने एग फ्रीज करने की प्रोसेस और उनकी बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया इस बारे में बताते हुए कहा कि उनके डॉक्टर ने उन्हें सब बताया था.

एग फ्रीज करने का मोना सिंह ने बताया प्रोसेस

एक्ट्रेस ने कहा, 3 से 6 महीने लगभग और शायद यह कभी थोड़ा पेनफुल हो सकता है क्योंकि आप बहुत सारे मूड स्विंग्स से गुजरते हैं. आपकी बॉडी चेंज होती है और थोड़े से हॉर्मोन इंजेक्ट किए जाते हैं. कुछ दिन आपको ब्लोटिंग होगी. कुछ दिन आपको अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं होगा. लेकिन यह सिर्फ 3 से 6 महीने की बात है. आप इसे एक बार करें और फिर इसके बारे में भूल जाएं और फिर जब चाहें शादी करें, कोई प्रेशर नहीं. कम से कम आप बच्चे के लिए गलत आदमी से शादी तो नहीं कर रही हैं." 

आगे मोना सिंह ने कहा, मेरी मां और मैं सारे टेस्ट के लिए गए थे और मैंने पुणे में यह करवाया. मैंने टीवी से ब्रेक लिया. काम से ब्रेक लिया. मैं कुछ नहीं कर रही थी. मैं घर पर थी और 4 महीने में हमने यह प्रक्रिया खत्म कर ली. इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने बताया कि उस समय एग्स फ्रीज करवाना महंगा. जब उन्होंने करवाया. लेकिन अब नहीं. वहीं एग फ्रीजिंग करवाना उनके लिए मैराथॉन जीतने जैसा था. इसीलिए एक्ट्रेस को लगता है कि महिलाओं को एग फ्रीज करवाने के बारे में सोचना चाहिए, जो शादी के बारे में अभी नहीं सोच रही हैं.   

