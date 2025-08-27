19 साल पुराना वो शो, जिसने नारी शक्ति को दिया था बढ़ावा, अनुपमा भी इसके आगे कुछ नहीं, IMDb ने 8.3 रेटिंग

फिल्मों के साथ-साथ टीवी सीरियल्स भी दर्शकों को खूब मनोरंजन करते आए हैं. जब से एकता कपूर ने सास-बहू वाले सीरियल लॉन्च किये, तब से टीवी का और भी ज्यादा विस्तार हुआ है. अब टीवी पर तरह-तरह के ड्रामा और रियलिटी शोज की भरमार है और अब तो 25 साल पुराना फैमिली ड्रामा शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का पार्ट 2 भी आ गया है. यह शो उस वक्त में आया है, जब अनुपमा जैसा टॉप शो टीवी पर छाया हुआ है. अगर आज कोई फिल्म अच्छी नहीं आती है, तो टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लोग अपना मनोरंजन कर रहे हैं. इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं उस टीवी शो के बारे में जो साल 2006 में आया था और दर्शक आज भी इसे नहीं भूले हैं.



19 साल पुराना टीवी शो

19 साल पहले टेलीकास्ट हुए इस शो को देखने के लिए दर्शकों में वैसी ही बेताबी थी, जैसे 90 के दशक के सुपरहिट सीरियल शक्तिमान के लिए थी. इस सीरियल का नाम है स्त्री तेरी कहानी. इसके दो सीजन आ चुके हैं और 743 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे. स्त्री तेरी कहानी नारी शक्ति पर बेस्ड था. लोग आज भी इस शो को नहीं भूल पाए हैं. IMDb ने भी इस शो को 10 में से 8.3 रेटिंग दी थी. इसकी स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें रवि दुबे, नम्रता थापा, मेहत विज, निखिला राज खेरा, स्निग्धा पांडे और सोनिका हांडा के नाम शामिल हैं.



क्या थी शो की कहानी?

स्त्री तेरी कहानी को शाहीन ने लिखा और सुनील प्रसाद ने डायरेक्ट किया था. सायरा बानो ने इसे प्रोड्यूस किया था. इस टीवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं. इसकी कहानी की बात करें तो यह चार लड़कियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक-दूजे से जुड़ी है. यह सभी एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं और कमाल की बात तो यह है कि एक ही बैच की हैं. कॉलेज पूरा करने के बाद चारों लड़कियां अपने सपनों को साकार करने में जुट जाती हैं और और इस टीवी की लीड एक्ट्रेस राधा है, जिसका रोल वाणी शर्मा ने प्ले किया था. यह सीरियल साल 2006 से 2009 तक टेलीकास्ट हुआ था.



