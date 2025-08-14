War 2 review: 'टाइगर 3' से भी दो कदम आगे निकली War 2, जानें कैसी है ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी की फिल्म?

War 2 Movie Review: ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी, जूनियर एनटीआर, अनिल कपूर और आशुतोष राणा की वॉर 2 फिल्म रिलीज हो गई है. फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है जिन्होंने इससे पहले ब्रह्मास्त्र का निर्देशन किया था. वॉर 2019 में आई थी और फिल्म में वाणी कपूर और टाइगर श्रॉफ भी थे. लेकिन दोनों ही कैरेक्टर पिछले पार्ट में खत्म हो गए थे. फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया था. इस बार वाईआरएफ के स्पाय यूनिवर्स को पैन इंडिया बनाने के लिए जूनियर एनटीआर की एंट्री करवाएगी. आइए जानते हैं कैसी है दो घंटे 53 मिनट की फिल्म वॉर 2, पढ़ें मूवी रिव्यू्...

'वॉर 2' की स्टोरी

'वॉर 2' की कहानी कबीर के साथ होती है. जो जापान में एक मिशन को अंजाम देने के लिए पहुंचता है. अब फिर वही सब शुरू हो जाता है जो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स में होता है. एजेंट को गद्दार कहा जाता है लेकिन वो दिल से देशभक्त होता है और एक मिशन पर निकला होता है. ऐसा ही कुछ हम पठान और टाइगर सीरीज में देख चुके हैं. कुल मिलाकर एक लाइन की कहानी है जिसे लगभग तीन घंटे तक खींचा गया है. सिर्फ जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का इस्तेमाल एक्शन करवाने के लिए किया गया है. डायरेक्टर ने ठान लिया था कि वो इतना एक्शन दिखाएंगे कि दर्शकों कहानी को तरसने लगें.

'वॉर 2' में एक्टिंग

वॉर 2 में ऋतिक रोशन ने ठीक-ठाक काम किया है. लेकिन फिल्म में जब वो कुछ भी नहीं बोलते हैं तो अच्छे लगते हैं. इसकी वजह कमजोर डायलॉग हैं. कुल मिलाकर ऋतिक रोशन का अयान मुखर्जी सही इस्तेमाल नहीं कर पाए. जूनियर एनटीआर की इस फिल्म में कोई जरूरत नहीं है. अयान ने उनका फिल्म में मजाक बनाकर रख दिया है. जूनियर एनटीआर का वॉर 2 में एंट्री सीन भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा मजाक लगेगा. बाकी सारी एक्टर अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला ठीक हैं. कियारा आडवाणी वाला रोल कोई भी कर सकता है.

'वॉर 2' वर्डिक्ट

वॉर 2 थका देती है. पुरानी स्टोरी पका देती है. ढेर सारा एक्शन दिमाग का दही कर देता है. कुल मिलाकर वॉर 2 बहुत लंबी फिल्म है. जो ना तो एंटरटेन करती है ना ही सितारों का सही इस्तेमाल. डायरेक्शन बेहद कमजोर है. स्टोरी सदियों पुरानी है. एक्टिंग बहुत एवरेज है. ये कहा जा सकता है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में खराब फिल्म के मामले में वॉर 2, टाइगर 3 से भी एक कदम आगे निकली

रेटिंग: 1/5 स्टार

डायरेक्टर: अयान मुखर्जी

एक्टर: ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी, जूनियर एनटीआर, अनिल कपूर और आशुतोष राणा