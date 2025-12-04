विज्ञापन

Ready or Not 2 Here I Come trailer: छह साल बाद फिर हुआ शुरू हुआ मौत का खेल, दांव पर लगी ग्रेस की बहन

Ready or Not 2 Here I Come trailer: कॉमेडी हॉरर मूवी 'रेडी और नॉट' 2019 में आई थी. अब इसका दूसरा पार्ट आ रहा है. ग्रेस की जिंदगी में मौत का खेल जारी रहेगा और इस बार दांव पर बहन की जिंदगी है.

Ready or Not 2 Here I Come trailer: छह साल बाद फिर हुआ शुरू हुआ मौत का खेल, दांव पर लगी ग्रेस की बहन
Ready or Not 2 Here I Come trailer: जानें कैसा है 'रेडी ऑर नॉट 2: हियर आई कम' का ट्रेलर
  • रेडी ऑर नॉट 2: हियर आई कम का ट्रेलर रिलीज
  • फिल्म की कहानी पहली फिल्म के खत्म होने वाली रात से आगे बढ़ती है और नई चुनौतियां पेश करती है
  • ग्रेस और उसकी बहन फेथ को खतरनाक परिवारों से बचना है और गुप्त संगठन पर कब्जा करना है
नई दिल्ली:

Ready or Not 2 Here I Come trailer: साल 2019 की सुपरहिट फिल्म 'रेडी ऑर नॉट' का सीक्वल आखिरकार आ गया है. सर्चलाइट पिक्चर्स ने 'रेडी ऑर नॉट 2: हियर आई कम' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया है. फिल्म को एक बार फिर मैट बेटिनेली-ओल्पिन और टायलर जिलेट निर्देशित कर रहे हैं, जिन्होंने पहली फिल्म से दर्शकों को खौफ और हंसी का अनोखा कॉकटेल पिलाया था. भारत में फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी, हालांकि अभी तक रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है. फिल्म के ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि कहानी ठीक उसी रात से आगे बढ़ती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी.

क्या है 'रेडी ऑर नॉट 2' की कहानी?

'रेडी ऑर नॉट 2: हियर आई कम' के ट्रेलर में ग्रेस (समारा वीविंग) ला डोमास परिवार के खतरनाक 'हाइड एंड सीक' गेम से किसी तरह जान बचाकर निकली है, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई. अब उसे पता चलता है कि खेल का अगला लेवल शुरू हो चुका है, और इस बार उसके साथ उसकी अलग हो चुकी बहन फेथ (कैथरीन न्यूटन) भी है. पहली फिल्म में ग्रेस ने सिर्फ अपनी जान बचाई थी. अब दांव बहुत बड़ा है. ग्रेस को ना सिर्फ खुद और अपनी बहन को जिंदा रखना है, बल्कि काउंसिल की 'हाई सीट' पर कब्जा करना है, वो गुप्त संगठन जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को कंट्रोल करता है. चार दुश्मन परिवार अब उसका शिकार कर रहे हैं. जो भी जीतेगा, पूरी दुनिया पर राज करेगा.

यहां देखें 'रेडी ऑर नॉट 2: हियर आई कम' का ट्रेलर

कैसा है 'रेडी ऑर नॉट 2' का ट्रेलर?

'रेडी ऑर नॉट 2: हियर आई कम' के ट्रेलर में खून-खराबा, डार्क कॉमेडी और चौंकाने वाले ट्विस्ट की भरमार है. समारा वीविंग एक बार फिर खूंखार दुल्हन बनी नजर आ रही हैं, जबकि कैथरीन न्यूटन की एंट्री ने फैंस को और उत्साहित कर दिया है. पोस्टर में दोनों बहनें खून से लथपथ, हथियार लिए खड़ी हैं और बैकग्राउंड में जलती हुई ला डोमास हवेली नजर आ रही है. टैगलाइन है 'दिस टाइम, द फैमिली इज बिगर. द गेम इज डेडलियर (इस बार परिवार बड़ा और गेम खतरनाक होगा.)' 

'रेडी ऑर नॉट' का बजट और कलेक्शन? 

'रेडी ऑर नॉट' साल 2019 में रिलीज हुई थी. इस पहली फिल्म ने दुनिया भर में 57 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी और रॉटेन टोमेटोज़ पर 88 फीसदी स्कोर बटोरा था. इसका बजट 6 मिलियन डॉलर था. इस तरह ये दुनियाभर में ब्लॉकबस्टर रही थी. सीक्वल में उम्मीद है कि डर और मजा दोनों दोगुना होंगे. ये देखना मजेदार होगा कि क्या ग्रेस इस बार तख्त हासिल कर पाएगी या फिर एक और खूनी रात उसका अंत होगी?

Ready Or Not 2 Trailer, Ready Or Not 2 Here I Come Trailer, Samara Weaving, Kathryn Newton
