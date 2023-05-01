विज्ञापन
गर्दन में दर्द इस विटामिन की कमी का हो सकता है संकेत

अक्सर हम गर्दन दर्द को हल्के में लेते हैं. अगर यह दर्द लंबे समय तक बना रहे, तो यह गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है.

  • अक्‍सर डेस्‍क जॉब करने वाले लोगों को गर्दन में दर्द की समस्या होती है, जिसे लोग खराब पोश्‍चर से रिलेट करते हैं. Pic Credit- Pexels
  • बहुत कम लोगों को पता है कि गर्दन में दर्द की समस्‍या, शरीर में किसी विटामिन की कमी का संकेत भी हो सकती है. Pic Credit- Pexels
  • हेल्‍थ एक्‍सपर्ट कहते हैं कि विटामिन D की कमी का सीधा असर हड्डियों और मांसपेशियों पर पड़ता है. Pic Credit- Pexels
  • विटामिन D की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है. Pic Credit- Pexels
  • गर्दन में हो रहा दर्द, खासकर जो मांसपेशियों में होता है, विटामिन D की कमी का एक लक्षण हो सकता है. Pic Credit- Pexels
  • अगर विटामिन B12 की कमी हो, तो भी इससे तंत्रिका तंत्र पर असर होता है, जिससे गर्दन में दर्द, झनझनाहट और मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है. Pic Credit- Pexels
