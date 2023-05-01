विज्ञापन
कड़ाके की सर्दी में केला खाएं या नहीं

कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो तो लोग इस बात को लेकर कन्‍फ्यूज रहते हैं कि केले का सेवन करना चाहिए या नहीं.

  • सर्दियों का मौसम आते ही लोग खानपान में बदलाव करते हैं. ऐसे में उनके मन में कन्‍फ्यूजन रहती है कि केले का सेवन करें या नहीं. Pic Credit- Pexels
    सर्दियों का मौसम आते ही लोग खानपान में बदलाव करते हैं. ऐसे में उनके मन में कन्‍फ्यूजन रहती है कि केले का सेवन करें या नहीं. Pic Credit- Pexels
  • केला कार्बोहाइड्रेट और नेचुरल शुगर (ग्लूकोज, फ्रक्टोज) से भरपूर होता है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देता है. Pic Credit- Pexels
  • इसमें मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करता है. ठंड में पाचन धीमा हो जाता है, ऐसे में केला पेट साफ रखने में मदद करता है.Pic Credit- Pexels
  • हालांकि इसके सेवन से पहले ये जान लेना चाहिए कि इसकी तासीर ठंडी होती है. Pic Credit- Pexels
  • केला शरीर में ठंडक पैदा करता है. अगर आप पहले से ही सर्दी-जुकाम से पीड़ित हैं, तो केला खाने से यह समस्या बढ़ सकती है.Pic Credit- Pexels
  • केला कफवर्धक फल माना जाता है. सर्दियों में यह बलगम की समस्या को बढ़ा सकता है, जिससे गले में खराश या खांसी हो सकती है.Pic Credit- Pexels
  • सर्दी-जुकाम, साइनस, गठिया, अस्‍थमा के मरीज हेल्‍थ एक्‍सपर्ट से सलाह लेकर सेवन करें. Pic Credit- Pexels
