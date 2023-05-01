विज्ञापन
विशेष लिंक

शहद के साथ लहसुन खाने के 4 फायदे

क्या आपने कभी कच्चा लहसुन शहद में डुबोकर खाया है? अगर नहीं, तो आज से शुरू कर दें. शरीर को मिल सकते हैं कई फायदे.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;-&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg;:
    सर्दी-जुकाम:
    लहसुन में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण और शहद की गर्माहट मिलकर छाती में जमे बलगम को बाहर निकालने में मदद करते हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;:
    पाचन तंत्र:
    अगर आपको अक्सर गैस, कब्ज या अपच की शिकायत रहती है, तो यह नुस्खा पेट की सफाई करने में असर दिखा सकता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&curren;:
    दिल की सेहत:
    लहसुन और शहद का यह मेल खून को साफ करने और नसों में जमा होने वाली गंदगी को रोकने में मदद कर सकता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;:
    वजन घटाना:
    यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकता है, जिससे जमी हुई चर्बी तेजी से पिघलने लगती है और शरीर एनर्जेटिक महसूस करता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;?
    कैसे खाएं?
    रोज सुबह खाली पेट इसमें से एक कली चबाकर खाएं.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com