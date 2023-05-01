शहद के साथ लहसुन खाने के 4 फायदे

\u0938\u0930\u094d\u0926\u0940-\u091c\u0941\u0915\u093e\u092e: \u0932\u0939\u0938\u0941\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926 \u090f\u0902\u091f\u0940-\u092c\u0948\u0915\u094d\u091f\u0940\u0930\u093f\u092f\u0932 \u0917\u0941\u0923 \u0914\u0930 \u0936\u0939\u0926 \u0915\u0940 \u0917\u0930\u094d\u092e\u093e\u0939\u091f \u092e\u093f\u0932\u0915\u0930 \u091b\u093e\u0924\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u092e\u0947 \u092c\u0932\u0917\u092e \u0915\u094b \u092c\u093e\u0939\u0930 \u0928\u093f\u0915\u093e\u0932\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u092a\u093e\u091a\u0928 \u0924\u0902\u0924\u094d\u0930: \u0905\u0917\u0930 \u0906\u092a\u0915\u094b \u0905\u0915\u094d\u0938\u0930 \u0917\u0948\u0938, \u0915\u092c\u094d\u091c \u092f\u093e \u0905\u092a\u091a \u0915\u0940 \u0936\u093f\u0915\u093e\u092f\u0924 \u0930\u0939\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u0924\u094b \u092f\u0939 \u0928\u0941\u0938\u094d\u0916\u093e \u092a\u0947\u091f \u0915\u0940 \u0938\u092b\u093e\u0908 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u0938\u0930 \u0926\u093f\u0916\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0926\u093f\u0932 \u0915\u0940 \u0938\u0947\u0939\u0924: \u0932\u0939\u0938\u0941\u0928 \u0914\u0930 \u0936\u0939\u0926 \u0915\u093e \u092f\u0939 \u092e\u0947\u0932 \u0916\u0942\u0928 \u0915\u094b \u0938\u093e\u092b \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u0928\u0938\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u092e\u093e \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0917\u0902\u0926\u0917\u0940 \u0915\u094b \u0930\u094b\u0915\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0935\u091c\u0928 \u0918\u091f\u093e\u0928\u093e: \u092f\u0939 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u0915\u0947 \u092e\u0947\u091f\u093e\u092c\u0949\u0932\u093f\u091c\u094d\u092e \u0915\u094b \u0924\u0947\u091c \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u091c\u092e\u0940 \u0939\u0941\u0908 \u091a\u0930\u094d\u092c\u0940 \u0924\u0947\u091c\u0940 \u0938\u0947 \u092a\u093f\u0918\u0932\u0928\u0947 \u0932\u0917\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0936\u0930\u0940\u0930 \u090f\u0928\u0930\u094d\u091c\u0947\u091f\u093f\u0915 \u092e\u0939\u0938\u0942\u0938 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0915\u0948\u0938\u0947 \u0916\u093e\u090f\u0902? \u0930\u094b\u091c \u0938\u0941\u092c\u0939 \u0916\u093e\u0932\u0940 \u092a\u0947\u091f \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947 \u090f\u0915 \u0915\u0932\u0940 \u091a\u092c\u093e\u0915\u0930 \u0916\u093e\u090f\u0902.