सेल से पहले ही Nothing के इस फोन पर हजारों की छूट, 10 मिनट में मिलेगी डिलीवरी

ये फोन 1.5K रेजोल्यूशन और 144Hz के सुपर स्मूथ रिफ्रेश रेट वाली 6.83-इंच की फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले दी गई है. ये Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर पर काम करता है. फोटोग्राफी के लिए इसके बैक पैनल पर 50MP OIS कैमरा दिया गया है. इसके साथ 50MP OIS पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है.