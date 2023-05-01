सेल से पहले ही Nothing के इस फोन पर हजारों की छूट, 10 मिनट में मिलेगी डिलीवरी
Nothing Phone 4a पर अभी बंपर डिस्काउंट मिल रहा है. खास बात है कि ये डिस्काउंट फ्लिपकार्ट नहीं बल्कि क्विक कॉमर्स साइट पर मिल रही है. इससे आप हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं.
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सेल से पहले ही Nothing के इस फोन पर हजारों की छूट, 10 मिनट में मिलेगी डिलीवरीये फोन 1.5K रेजोल्यूशन और 144Hz के सुपर स्मूथ रिफ्रेश रेट वाली 6.83-इंच की फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले दी गई है. ये Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर पर काम करता है. फोटोग्राफी के लिए इसके बैक पैनल पर 50MP OIS कैमरा दिया गया है. इसके साथ 50MP OIS पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है.