नाग पंचमी पर जानें बॉलीवुड के उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने नागिन बनकर डराया, एक ने हॉलीवुड में भी बिखेरा जलवा
नाग पंचमी के अवसर पर जानिए बॉलीवुड की उन यादगार फिल्मों और सितारों के बारे में जिन्होंने नाग-नागिन का किरदार निभाकर दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। श्रीदेवी, रीना रॉय, रेखा, मनीषा कोइराला और मल्लिका शेरावत की चर्चित फिल्मों पर एक नजर.
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नाग पंचमी पर जानें बॉलीवुड के उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने नागिन बनकर डराया, एक ने हॉलीवुड में भी बिखेरा जलवासाल 1986 में आई नगीना में श्रीदेवी की इच्छाधारी नागिन आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक किरदारों में गिनी जाती है. इस फिल्म में श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी नजर आए थे. अमरीश पुरी अघोरी साधु के किरदार में थे जो नागमणि की तलाश में इधर-उधर घूमते हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया था और यह श्रीदेवी और ऋषि कपूर की करियर की हिट फिल्म साबित हुई.
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नाग पंचमी पर जानें बॉलीवुड के उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने नागिन बनकर डराया, एक ने हॉलीवुड में भी बिखेरा जलवा1986 में बनी नागिन का दूसरा पार्ट निगाहें थी जो 1989 में आई थी , जिसमें श्रीदेवी ने नागिन के रूप में वापसी कर बदले और रहस्य से भरी कहानी को नए मुकाम तक पहुंचाया था. सनी देओल और श्रीदेवी की जोड़ी वाली निगाहें भले बॉक्स ऑफिस पर कमाल न दिखा पाई, लेकिन इसकी कहानी खूब पसंद की गई.
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नाग पंचमी पर जानें बॉलीवुड के उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने नागिन बनकर डराया, एक ने हॉलीवुड में भी बिखेरा जलवासाल 2002 में आई जानी दुश्मन में मनीषा कोइराला ने नागिन बनकर पुनर्जन्म और प्रतिशोध की अनोखी कहानी को पर्दे पर उतारा. जिसमें मनीषा दिव्या नाम की एक ऐसी लड़की का किरदार निभाती है जो पिछले जन्म में नागिन वसुंधरा थी. इस जन्म में गलत तरीके से कुछ फिल्म के विलन उसे मार देते है. जिसका बदला मिल के उसका पिछले जन्म का प्रेमी लेता है.
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नाग पंचमी पर जानें बॉलीवुड के उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने नागिन बनकर डराया, एक ने हॉलीवुड में भी बिखेरा जलवा1990 में रिलीज हुई फंतासी फिल्म शेषनाग में रेखा और जितेंद्र स्टारर नाग-नागिन की जोड़ी थी. फिल्म में इच्छाधारी नाग-नागिन, अमरता के वरदान और एक दुष्ट तांत्रिक के नागमणि व खजाने के लालच की कहानी है जिसने पर्दे पर दर्शकों को फैंटेसी और रोमांच का भरपूर डोज दिया.
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नाग पंचमी पर जानें बॉलीवुड के उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने नागिन बनकर डराया, एक ने हॉलीवुड में भी बिखेरा जलवा1976 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'नागिन एक इच्छाधारी नाग की हत्या और उसकी नागिन जिसका किरदार रीना रॉय ने निभाया है. उसके खौफनाक बदले की अनोखी कहानी है. अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने के लिए नागिन इंसान का रूप लेकर उन पांच दोस्तों को एक-एक करके मौत के घाट उतारती है, जिन्होंने नाग को मारा था.
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नाग पंचमी पर जानें बॉलीवुड के उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने नागिन बनकर डराया, एक ने हॉलीवुड में भी बिखेरा जलवा'हिस्स' (Hisss) 2010 की एक हॉरर फिल्म है, जो एक इच्छाधारी नागिन की कहानी पर आधारित है. इस फिल्म में मल्लिका शेरावत ने नागिन का और इरफान खान ने एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया है.