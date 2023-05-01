नाग पंचमी पर जानें बॉलीवुड के उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने नागिन बनकर डराया, एक ने हॉलीवुड में भी बिखेरा जलवा

साल 1986 में आई नगीना में श्रीदेवी की इच्छाधारी नागिन आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक किरदारों में गिनी जाती है. इस फिल्म में श्रीदेवी, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी नजर आए थे. अमरीश पुरी अघोरी साधु के किरदार में थे जो नागमणि की तलाश में इधर-उधर घूमते हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया था और यह श्रीदेवी और ऋषि कपूर की करियर की हिट फिल्म साबित हुई.