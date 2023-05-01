इंटरनेशनल कॉफी डे: कॉफी और बॉलीवुड सितारों का खास कनेक्शन, जानिए किसे कैसी कॉफी है पसंद
कुछ लोगों के लिए सुबह की शुरुआत कॉफी के बिना अधूरी होती है, तो कुछ के लिए कॉफी दिनभर की भागदौड़ के बीच सुकून का एक छोटा-सा पल है. शूटिंग, मीटिंग्स और ट्रैवल के बीच बॉलीवुड सितारे भी कॉफी का मजा लेते नजर आते हैं. 1 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल कॉफी डे के मौके पर आइए जानते हैं कि सितारों का कॉफी से कैसा कनेक्शन है.
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आलिया भट्ट ने कई मौकों पर अपनी कॉफी पसंद के बारे में बात की है. उन्हें ब्लैक कॉफी पसंद है. हालांकि, अलग-अलग जगहों पर कॉफी की अलग वैरायटी ट्राय करना भी उन्हें पसंद है. लंदन में रहने के दौरान उन्होंने एगनॉग लैटे का भी मजा लिया था. उनके लिए कॉफी रोज की पसंद के साथ-साथ कभी-कभी एक खास ट्रीट भी है.
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करीना कपूर का कॉफी प्रेम काफी पुराना है. वह काम के दौरान अपनी पसंदीदा कॉफी का आनंद लेने के साथ-साथ ट्रैवल के दौरान अलग-अलग कॉफी स्पॉट्स को एक्सप्लोर करना भी पसंद करती हैं. उनके लिए कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि अच्छे खाने, अच्छी जगह और अच्छी कंपनी के साथ बिताए जाने वाले समय का हिस्सा भी है.
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शालिनी पांडे के अनुसार कॉफी उनका कम्फर्ट बेवरेज है. उन्हें स्ट्रॉन्ग और ब्लैक कॉफी पसंद है. वह इतनी बड़ी कॉफी लवर हैं कि ट्रैवल के दौरान अपने साथ कॉफी बीन्स और मोका पॉट भी लेकर जाती हैं. शालिनी के लिए कॉफी सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसा रिचुअल है जो उन्हें घर जैसा सुकून देता है.
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