इंटरनेशनल कॉफी डे: कॉफी और बॉलीवुड सितारों का खास कनेक्शन, जानिए किसे कैसी कॉफी है पसंद

आलिया भट्ट ने कई मौकों पर अपनी कॉफी पसंद के बारे में बात की है. उन्हें ब्लैक कॉफी पसंद है. हालांकि, अलग-अलग जगहों पर कॉफी की अलग वैरायटी ट्राय करना भी उन्हें पसंद है. लंदन में रहने के दौरान उन्होंने एगनॉग लैटे का भी मजा लिया था. उनके लिए कॉफी रोज की पसंद के साथ-साथ कभी-कभी एक खास ट्रीट भी है.