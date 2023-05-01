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इंटरनेशनल कॉफी डे: कॉफी और बॉलीवुड सितारों का खास कनेक्शन, जानिए किसे कैसी कॉफी है पसंद

कुछ लोगों के लिए सुबह की शुरुआत कॉफी के बिना अधूरी होती है, तो कुछ के लिए कॉफी दिनभर की भागदौड़ के बीच सुकून का एक छोटा-सा पल है. शूटिंग, मीटिंग्स और ट्रैवल के बीच बॉलीवुड सितारे भी कॉफी का मजा लेते नजर आते हैं. 1 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल कॉफी डे के मौके पर आइए जानते हैं कि सितारों का कॉफी से कैसा कनेक्शन है.

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    आलिया भट्ट ने कई मौकों पर अपनी कॉफी पसंद के बारे में बात की है. उन्हें ब्लैक कॉफी पसंद है. हालांकि, अलग-अलग जगहों पर कॉफी की अलग वैरायटी ट्राय करना भी उन्हें पसंद है. लंदन में रहने के दौरान उन्होंने एगनॉग लैटे का भी मजा लिया था. उनके लिए कॉफी रोज की पसंद के साथ-साथ कभी-कभी एक खास ट्रीट भी है.
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    कियारा आडवाणी ने एक इंटरव्यू में खुद को कॉफी एडिक्ट बताया था. उन्हें ब्लैक कॉफी पसंद है. शूटिंग, प्रमोशन और ट्रैवल से भरे व्यस्त शेड्यूल के बीच कॉफी उनके लिए एक पसंदीदा साथी बन जाती है.
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    वरुण धवन भी कई बार कॉफी के साथ नजर आ चुके हैं. शूटिंग के बीच छोटा-सा ब्रेक हो या ट्रैवल के दौरान आराम का वक्त, कॉफी उनके लिए दिन के व्यस्त शेड्यूल के बीच एक अच्छा ब्रेक है.
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    करीना कपूर का कॉफी प्रेम काफी पुराना है. वह काम के दौरान अपनी पसंदीदा कॉफी का आनंद लेने के साथ-साथ ट्रैवल के दौरान अलग-अलग कॉफी स्पॉट्स को एक्सप्लोर करना भी पसंद करती हैं. उनके लिए कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि अच्छे खाने, अच्छी जगह और अच्छी कंपनी के साथ बिताए जाने वाले समय का हिस्सा भी है.
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    पुलकित सम्राट ने बताया है कि वह अपने दिन की शुरुआत ब्लैक कॉफी से करते हैं. इसके बाद वह मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते हैं. फिटनेस पर खास ध्यान देने वाले पुलकित को स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद है और वह इसमें थोड़ा दालचीनी का फ्लेवर भी पसंद करते हैं.
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    अनन्या पांडे के बिजी शूटिंग और ट्रैवल शेड्यूल के बीच कॉफी एक क्विक पिक-मी-अप का काम करती है. दोस्तों के साथ कॉफी पर बातचीत हो या काम के बीच एक छोटा ब्रेक, कॉफी उनके रूटीन का हिस्सा नजर आती है.
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    कृति खरबंदा के लिए कॉफी आराम और अपनों के साथ वक्त बिताने से जुड़ी है. दोस्तों और करीबियों के साथ बैठकर कॉफी पीना और बातचीत करना उनके लिए सुकून भरे पलों में से एक है. बिजी शेड्यूल के बीच कॉफी उनके लिए एक छोटा-सा रिलैक्सिंग ब्रेक बन जाती है.
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    शालिनी पांडे के अनुसार कॉफी उनका कम्फर्ट बेवरेज है. उन्हें स्ट्रॉन्ग और ब्लैक कॉफी पसंद है. वह इतनी बड़ी कॉफी लवर हैं कि ट्रैवल के दौरान अपने साथ कॉफी बीन्स और मोका पॉट भी लेकर जाती हैं. शालिनी के लिए कॉफी सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसा रिचुअल है जो उन्हें घर जैसा सुकून देता है.
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    मृणाल ठाकुर भी कॉफी की बड़ी फैन हैं. उन्होंने बताया है कि सुबह उन्हें गर्म कॉफी पसंद है, जबकि दिन में बाद में वह आईस्ड अमेरिकानो लेना पसंद करती हैं। कॉफी के साथ बेक्ड गुड्स का कॉम्बिनेशन भी उन्हें पसंद है.
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