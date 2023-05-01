इमरान हाशमी के आलीशान घर की 8 फोटो, दिखता है बांद्रा-वर्ली सी लिंक का शानदार नजारा

घर पर फिल्म देखते इमरान हाशमी

पहली तस्वीर में इमरान हाशमी अपने घर में आराम से फिल्म का मजा लेते नजर आ रहे हैं. उनके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर उनकी ही फिल्म ‘Dybbuk: The Curse Is Real' दिखाई दे रही है. 2021 में रिलीज हुई इस हॉरर फिल्म में इमरान ने मुख्य भूमिका निभाई थी. तस्वीर में उनका कैजुअल लुक और घर का सुकून भरा माहौल उनके फैंस को उनके स्टारडम से अलग एक पर्सनल झलक देता है.