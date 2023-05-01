इमरान हाशमी के आलीशान घर की 8 फोटो, दिखता है बांद्रा-वर्ली सी लिंक का शानदार नजारा
इमरान हाशमी बॉलीवुड के उन एक्टर्स में हैं जिन्होंने अपने करियर में रोमांस से लेकर क्राइम, थ्रिलर और इंटेंस ड्रामा तक कई तरह के किरदार निभाए हैं. 2003 में फिल्म ‘फुटपाथ' से बतौर लीड एक्टर शुरुआत करने वाले इमरान को ‘मर्डर' से जबरदस्त पहचान मिली. इसके बाद ‘गैंगस्टर', ‘जन्नत', ‘द डर्टी पिक्चर', ‘शंघाई' और ‘मर्डर 2' जैसी फिल्मों में उनके अलग-अलग अंदाज देखने को मिले. पर्दे के साथ-साथ उनकी ऑफ-स्क्रीन तस्वीरें भी फैंस को खूब पसंद आती हैं.
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घर पर फिल्म देखते इमरान हाशमीपहली तस्वीर में इमरान हाशमी अपने घर में आराम से फिल्म का मजा लेते नजर आ रहे हैं. उनके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर उनकी ही फिल्म ‘Dybbuk: The Curse Is Real' दिखाई दे रही है. 2021 में रिलीज हुई इस हॉरर फिल्म में इमरान ने मुख्य भूमिका निभाई थी. तस्वीर में उनका कैजुअल लुक और घर का सुकून भरा माहौल उनके फैंस को उनके स्टारडम से अलग एक पर्सनल झलक देता है.
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घर में दिखी शानदार डाइनिंग स्पेस की झलकदूसरी तस्वीर में इमरान हाशमी के घर का खूबसूरत डाइनिंग एरिया नजर आ रहा है. टेबल पर कई तरह के खाने की चीजें सजी हैं और पीछे का इंटीरियर काफी क्लासी दिखाई देता है. लकड़ी की फर्निशिंग, बड़े विंडोज और खूबसूरत लाइटिंग पूरे स्पेस को रॉयल लुक देते हैं. तस्वीर में इमरान नजर नहीं आ रहे, लेकिन यह उनके घर और निजी जिंदगी की एक दिलचस्प झलक जरूर दिखाती है.
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कैजुअल अंदाज में इमरानतीसरी तस्वीर में इमरान हाशमी बेहद कैजुअल अंदाज में नजर आ रहे हैं. उन्होंने हुडी, शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स शूज पहने हैं और हाथ में एक बड़ा पैकेज पकड़ा हुआ है. बालकनी जैसी जगह पर बैठे इमरान का यह अंदाज उनके ऑनस्क्रीन ग्लैमरस लुक से बिल्कुल अलग है. आसपास रखे पौधे और खुला स्पेस तस्वीर को और खूबसूरत बना रहे हैं.
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चश्मे और मूंछों वाले लुक में इमरानचौथी तस्वीर में इमरान हाशमी का बदला हुआ लुक देखने को मिल रहा है. चश्मा, मूंछें और सिंपल सफेद टी-शर्ट में वह बेहद अलग नजर आ रहे हैं. सफेद सोफे पर बैठे इमरान का यह लुक उनके उन किरदारों की याद दिलाता है जिनमें वह अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं. इमरान ने अपने करियर में रोमांटिक हीरो से लेकर गंभीर और डार्क किरदारों तक कई भूमिकाएं निभाई हैं.
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सोफे पर बैठा इमरान का हैंडसम अंदाजआखिरी तस्वीर में इमरान हाशमी सोफे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं. ग्रे और ब्लैक आउटफिट में उनका यह सिंपल लुक काफी स्मार्ट लग रहा है. पीछे लगी बड़ी पेंटिंग और खूबसूरत इंटीरियर तस्वीर को और खास बना रहे हैं. फिल्मों की बात करें तो इमरान ने ‘मर्डर', ‘जन्नत', ‘मर्डर 2', ‘द डर्टी पिक्चर', ‘अज़हर', ‘शंघाई' और ‘टाइगर 3' जैसी फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं.
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शतरंज खेलते नजर आया फैमिली टाइमपांचवीं तस्वीर में घर के खूबसूरत बालकनी एरिया में शतरंज की बाजी लगी हुई है. तस्वीर में उनका बेटा शतरंज खेलता दिखाई दे रहा है और आसपास हरियाली नजर आ रही है. इमरान हाशमी अक्सर अपने सोशल मीडिया पर काम से अलग अपनी जिंदगी की झलकियां भी शेयर करते रहे हैं.
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घर से दिखता है बांद्रा-वर्ली सी लिंक का शानदार नजाराइमरान हाशमी के घर से दिखने वाला मुंबई का यह खूबसूरत नजारा किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं है. बालकनी से बांद्रा-वर्ली सी लिंक, अरब सागर और मुंबई की ऊंची इमारतों का शानदार व्यू नजर आता है. समुद्र के किनारे बसे शहर की चमक और सी लिंक की खूबसूरती इस तस्वीर को और खास बना देती है.