5 भाषाओं में एक ही दिन शुरू हुआ बिग बॉस, सलमान खान ने फीस के मामले में मारी बाजी, देखें 5 होस्ट ने कितने वसूले
भारत में पहली बार 6 भाषाओं का ‘बिग बॉस' शो का प्रीमियर एक ही रात में हुआ, जिसे सलमान खान से लेकर किच्चा सुदीप ने होस्ट किया.
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बिग बॉस मेकर्स इस बार शो को एक नहीं बल्कि एक साथ छह अलग-अलग भाषाओं में लॉन्च किया, जिसमें सलमान खान के बिग बॉस 20 की चर्चा खूब रही. वहीं खबरों की मानें तो इस 20वें सीजन को होस्ट करने के लिए भाईजान ने 125 करोड़ रुपए लिए हैं, जो कि 6 भाषाओं में होस्ट के सबसे ज्यादा हैं.
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