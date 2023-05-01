5 भाषाओं में एक ही दिन शुरू हुआ बिग बॉस, सलमान खान ने फीस के मामले में मारी बाजी, देखें 5 होस्ट ने कितने वसूले

बिग बॉस मेकर्स इस बार शो को एक नहीं बल्कि एक साथ छह अलग-अलग भाषाओं में लॉन्च किया, जिसमें सलमान खान के बिग बॉस 20 की चर्चा खूब रही. वहीं खबरों की मानें तो इस 20वें सीजन को होस्ट करने के लिए भाईजान ने 125 करोड़ रुपए लिए हैं, जो कि 6 भाषाओं में होस्ट के सबसे ज्यादा हैं.